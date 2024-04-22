Просроченный микрокредит: как урегулировать отношения с МФО и не попасть в долговую кабалу

Часто граждане Казахстана не могут вовремя погасить взятый в МФО кредит. Многие впадают в панику, берут второй заем, чтобы погасить первый, затем третий и так далее. Но, оказывается, есть законные способы не попасть в кредитную ловушку, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала начальник управления финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Сауле Ынтыкбаева, с октября 2021 года действуют поправки в законы о банках и банковской деятельности, а также микрофинансовой деятельности, в части введения единого обязательного порядка урегулирования просроченной задолженности граждан.

Граждане, имеющие просроченную задолженность, могут решить вопросы по реструктуризации своих кредитов напрямую с кредиторами, которые в обязательном порядке рассматривают их заявления в рамках правового поля.

Алгоритм действий следующий. Согласно данному механизму урегулирования, МФО обязаны уведомить заемщика о возникшей просрочке в течение 20 дней с момента ее наступления. В уведомлении кредиторы должны также проинформировать граждан о необходимости внесения платежей с указанием точного размера возникшей просрочки, рассказать им об их праве обратиться в МФО и последствиях невыполнения своих обязательств по микрокредитам.

"Заемщики, в свою очередь, в течение 30 дней с даты наступления просрочки должны обратиться в кредитную организацию для реструктуризации микрокредитов с письменным заявлением или иным способом, который прописан в кредитном договоре. В заявлении необходимо указать, в связи с чем возникла просрочка, предложить свои варианты возможной реструктуризации и предоставить подтверждающие документы, свидетельствующие о снижении доходов и невозможности оплачивать по своим обязательствам". Сауле Ынтыкбаева

Заявление заемщика подлежит обязательному приему, регистрации, учету и рассмотрению микрофинансовой организацией. При представлении неполных сведений заемщик предоставляет их в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления от МФО.

После получения полного пакета документов кредитор рассматривает обращение, при этом учитывая такие факторы, как текущее финансовое положение (платежеспособность), социальное положение заемщика, добросовестное исполнение обязательств по микрокредиту.

Свой ответ кредитор должен предоставить в течение 15 календарных дней. Это либо согласие, что он может принять предложенные заемщиком изменения в условия договора, либо предложения по изменению условий договора о предоставлении микрокредита. Это может быть и отказ с указанием причин.

Условия реструктуризации, предложенные заемщиком или кредитором, могут быть в виде:

снижения ставки вознаграждения либо значения вознаграждения;

отсрочки платежа;

изменения метода погашения;

увеличения срока займа;

прощения просроченного основного долга вознаграждения;

отмены неустойки (штрафа).

То или иное решение принимается МФО самостоятельно, без вмешательства финрегулятора, исходя из сложившейся жизненной ситуации и финансового положения заемщика.

Внесение изменений в условия договора осуществляется в течение 15 календарных дней со дня принятия такого решения МФО.

Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации микрозайма, он вправе обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. При этом заемщик обязательно должен предоставить доказательства своего обращения в МФО и недостижения взаимоприемлемого решения.

Агентство на основании обращения заявителя в рамках своих полномочий инициирует документальную проверку в отношении кредитора и после завершения проверочных мероприятий предоставит оценку действий кредитной организации касательно всестороннего рассмотрения вопроса и принятого решения кредитором.

Обратиться в агентство можно посредством портала электронного правительства Egov.kz, системы E-Otinish или через управления региональных представителей.