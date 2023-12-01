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Из каких стран чаще всего пытаются незаконно попасть в Казахстан

Граждане каких стран чаще всего пытаются незаконно попасть в Казахстан Фото: pxhere
Пограничная служба КНБ отчиталась о том, сколько нарушителей закона задержали на границах Казахстана с начала года и граждане каких государств чаще всего пытаются нелегально попасть в страну, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ 1 декабря, за ноябрь 2023 год казахстанские пограничники задержали 5820 нарушителей закона. С начала года Погранслужба КНБ задержала 30 823 человека.

За последний месяц казахстанские пограничники задержали 28 иностранцев за нарушение границы и еще 19 – за неудавшиеся попытки нелегально попасть в Казахстан. Чаще всего в РК пытаются незаконно проникнуть граждане следующих стран:

  • Узбекистан (девять случаев нарушения границы и шесть попыток в ноябре);
  • Кыргызстан (11 случаев нарушения границы);
  • Пакистан (семь случаев);
  • Афганистан (четыре неудачных попытки);
  • Йемен (четыре попытки нарушения).

В список также попали граждане Сирии (три попытки нарушения границы), России, Таджикистана и Сьерра-Леоне (по одному случаю).

Погранслужба КНБ также предотвратила в ноябре 858 фактов незаконного перемещения различных предметов через госграницу, в том числе 51 попытку контрабанды наркотиков, 17 попыток ввоза оружия и боеприпасов, 18 попыток ввоза религиозной литературы. Кроме того, пограничники не допустили незаконного вывоза из Казахстана валюты более чем на 760 млн тенге и топлива объемом 55,4 тыс. литров стоимостью более 26 млн тенге.

В конце сентября в Алматы задержали граждан Пакистана, которые незаконно пересекли казахстанскую границу.

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