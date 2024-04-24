Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 24 апреля

курсы валют, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 11:19 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 24 апреля 2024 года (на 11:15 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 444,32 тенге, евро – 473,33 тенге, рубля – 4,76 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 443 тенге, продажи – 448 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 480 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,68 тенге, продажи – 4,78 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 444,5 тенге, продажи – 446 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 478 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,69 тенге, продажи – 4,79 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 443 тенге, продажи – 446 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 477 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,72 тенге, продажи – 4,77 тенге.

Читайте также

Всеобщее дкларирование: о чем еще не рассказали
Всеобщее декларирование: что еще важно знать?
торги на бирже
Доллар еще подешевел на торгах 23 апреля
курсы валют
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 апреля
Лариса Черненко
Казахстан 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматы три дня будут идти дожди
В Алматы три дня будут идти дожди
Синоптики дали прогноз по уровню воды на реке Урал
Синоптики дали прогноз по уровню воды на реке Урал
Большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск
Большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск
Алматы без воды, переписки Бишимбаева в день смерти Нукеновой, новые правила получения прав – итоги дня
Алматы без воды, переписки Бишимбаева в день смерти Нукеновой, новые правила получения прав – итоги дня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: