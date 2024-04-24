Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 24 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 24 апреля 2024 года (на 11:15 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 444,32 тенге, евро – 473,33 тенге, рубля – 4,76 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 443 тенге, продажи – 448 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 480 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,68 тенге, продажи – 4,78 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 444,5 тенге, продажи – 446 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 478 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,69 тенге, продажи – 4,79 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 443 тенге, продажи – 446 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 477 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,72 тенге, продажи – 4,77 тенге. Читайте также Всеобщее декларирование: что еще важно знать? Доллар еще подешевел на торгах 23 апреля Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 апреля

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