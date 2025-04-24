Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,34 тенге, евро – 591,06 тенге, рубля – 6,27.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 517 тенге, продажи – 523 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 588 тенге, продажи – 595 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6 тенге, продажи – 6,25 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 516,5 тенге, продажи – 519 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 585 тенге, продажи – 592 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,17 тенге, продажи – 6,3 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 517 тенге, продажи – 520 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 586 тенге, продажи – 593 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,18 тенге, продажи – 6,27 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.