#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.34
591.06
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.34
591.06
6.27
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 апреля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, евро и тенге, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 11:12 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 24 апреля 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,34 тенге, евро – 591,06 тенге, рубля – 6,27.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 517 тенге, продажи – 523 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 588 тенге, продажи – 595 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6 тенге, продажи – 6,25 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 516,5 тенге, продажи – 519 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 585 тенге, продажи – 592 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,17 тенге, продажи – 6,3 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 517 тенге, продажи – 520 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 586 тенге, продажи – 593 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,18 тенге, продажи – 6,27 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
МВФ резко понизил прогноз роста мировой экономики
Финансы
12:19, Сегодня
МВФ резко понизил прогноз роста мировой экономики
Казахстан "покупает" инфляцию через импортное продовольствие - анализ поставок
Финансы
12:11, Сегодня
Казахстан "покупает" инфляцию через импортное продовольствие - анализ поставок
Что может подорожать в Казахстане при высоком курсе евро
Финансы
10:47, Сегодня
Что может подорожать в Казахстане при высоком курсе евро
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: