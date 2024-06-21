Как правильно перевозить собаку в путешествии

Путешествие с собакой может быть приятным и комфортным, если правильно подготовиться и следовать простым правилам безопасности. В этой статье мы расскажем, как правильно перевозить собаку в автомобиле, поезде и самолете, чтобы обеспечить комфорт и безопасность вашему питомцу.

Путешествие на автомобиле

Подготовка к автопоездке

Начните знакомить собаку с автомобилем заблаговременно. Дайте ей возможность посидеть в припаркованной машине, привыкнуть к запахам и звукам. Проводите короткие поездки, постепенно увеличивая их продолжительность. Запланируйте регулярные остановки каждые 2-3 часа, чтобы собака могла размяться, попить воды и справить нужду.

Способы перевозки в автомобиле

Клетка или переноска: Наиболее безопасный вариант. Подберите переноску подходящего размера и закрепите ее в автомобиле. Переноска должна быть хорошо вентилируемой и достаточно просторной, чтобы собака могла свободно стоять, лежать и разворачиваться.

Ремень безопасности для собак: Используйте специальный ремень, который крепится к обычному ремню безопасности автомобиля. Это предотвращает перемещение собаки по салону и защищает ее при резком торможении.

Автогамак или барьер: Для крупных собак подойдет автогамак или барьер, который разделяет заднюю часть автомобиля и салон, препятствуя доступу собаки к переднему сиденью.

Обеспечение безопасности и комфорта

Убедитесь, что в автомобиле хорошая вентиляция, но избегайте сквозняков. Никогда не оставляйте собаку в закрытой машине в жару или холод. Возьмите с собой воду и миску, но не кормите собаку непосредственно перед поездкой, чтобы избежать укачивания. Любимая игрушка и подстилка помогут питомцу чувствовать себя уютнее.

Соблюдение правил дорожного движения

Собака должна находиться на заднем сиденье или в багажном отделении универсала, если это безопасно. Обязательно зафиксируйте питомца, чтобы он не мешал водителю и не создавал опасных ситуаций на дороге.

Поездка на поезде

Подготовка к поездке на поезде

Узнайте правила перевозки животных у транспортной компании. Часто требуются документы, подтверждающие здоровье животного, например, ветеринарный паспорт с отметками о прививках.

Выбор места и оборудования

Лучше всего использовать переноску или клетку. Разместите ее на удобном месте, чтобы собака могла видеть вас и чувствовала себя спокойно. Если путешествуете в купе, постарайтесь забронировать отдельное место, чтобы у питомца было больше пространства.

Обеспечение комфорта

Возьмите с собой все необходимое: воду, корм, миски, игрушки и подстилку. Сделайте остановки на станциях, если это возможно, чтобы выгулять собаку.

Перелет

Подготовка к авиаперелету

Узнайте правила авиакомпании по перевозке животных. Чаще всего, для перелета потребуется ветеринарный паспорт и, возможно, дополнительная справка о состоянии здоровья животного.

Переноска для авиаперелета

Выберите сертифицированную переноску, одобренную авиакомпаниями. Убедитесь, что она соответствует требованиям по размеру и безопасности. Переноска должна быть достаточно просторной, чтобы собака могла стоять, лежать и разворачиваться.

Обеспечение комфорта в полете

Положите в переноску любимую игрушку и подстилку. Не кормите собаку перед полетом, но обеспечьте доступ к воде. Перед посадкой хорошо выгуляйте питомца.

Важные документы

Для любых путешествий, особенно между странами, необходим ветеринарный паспорт с отметками о прививках. В некоторых случаях может потребоваться справка о состоянии здоровья животного, выданная не ранее, чем за несколько дней до поездки.



Соблюдая эти рекомендации, вы сможете обеспечить комфорт и безопасность своему питомцу во время путешествий, будь то поездка на автомобиле, поезде или самолете.

Маслихат Астаны разработал проект поправок в Правила содержания и выгула домашних животных.

