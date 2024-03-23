Как правильно спланировать отпуск и не потратить много денег

Отпуск с комфортом и незабываемыми счастливыми днями требует большой предварительной работы. Zakon.kz узнал, как грамотно спланировать предстоящий отдых и не потратить лишних денег на путешествие.

Существует несколько важных факторов, которые помогут сэкономить и провести отпуск без ущерба комфорту.



Время путешествия

Если вы стеснены в средствах, то лучше отказаться от поездки на курорт или в какую-то страну в высокий туристический сезон. В это время цены на гостиницы и авиабилеты самые высокие в году. Это не означает, что придется лежать под снегом на пляже, просто выбрать стоит другое направление. К примеру, в марте-апреле температура воздуха в Риме составляет 18-20 градусов тепла, купаться в море вряд ли получится, зато все достопримечательности и красоты будут доступны. Туристов в это время немного, и цены на гостиницы значительно ниже, чем летом. Помимо этого, не придется стоять часами в очереди, чтобы попасть в Колизей или Собор Святого Петра. Если говорить о поездке на море, то осенью, с началом учебного года, цены на проживание падают, туристов становится существенно меньше, а температура воздуха и воды по комфорту лучше, чем в жаркие летние месяцы.

Сроки бронирования

Общее правило для авиакомпаний мира и гостиниц – чем дальше до даты вылета или заезда, тем ниже цена. По некоторым популярным направлениям лучше покупать авиабилеты и бронировать номера в гостинице не менее чем за полгода. Оптимальный срок для покупки авиабилета сейчас трудно сказать из-за высокой турбулентности в международной политике. Тем не менее номера в гостинице лучше бронировать (не высокий сезон) за три месяца до заезда. Авиабилеты – за три и более месяцев в зависимости от направления. У большинства авиакомпаний существует негласное правило – чем ближе дата вылета, тем выше цена на билет. Самая высокая стоимость – в день вылета.

Условия бронирования

При самостоятельном путешествии важно обратить внимание на условия бронирования номеров в отеле. Они могут отличаться, к примеру, цена на сайте гостиницы может быть ниже, чем на международной интернет-платформе вроде Booking. Помимо этого, необходимо убедиться, что до заезда оплата за проживание не взимается. Так можно не потерять деньги, если планы вдруг изменятся. Как правило, сведения о бесплатном бронировании указываются на сайте рядом с информацией о номере. Если, напротив, вы уверены в датах поездки, или вам остается до заезда мало времени, то можно рассмотреть предложение, где оплата вперед. Цена в этом случае ниже.

Посмотрите, входит или нет завтрак в стоимость номера, и где он предоставляется. Случается, что отель предоставляет своим постояльцам талон на завтрак в соседнем кафе, что не всегда удобно. Разобраться в качестве оказываемых услуг и удобстве расположения отеля помогут отзывы постояльцев, которые размещаются на сайте. Стоимость проживания зависит также от уровня отеля – гостиницы с двумя и тремя звездами стоят дешевле. Если они имеют оценку от постояльцев на международном сайте бронирования от 8 балов и выше, то это неплохой и экономный вариант. Дополнительно на стоимость номера влияет расположение отеля – чем ближе к центру и достопримечательностям, тем дороже номера.

Форма путешествия

Многие предпочитают путешествовать самостоятельно, без посредничества туристических компаний. Перед тем, как сделать выбор, лучше произвести расчеты: сколько денег на поездку будет израсходовано. По некоторым направлениям (Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд) стоимость туристической путевки с перелетом будет меньше, чем самостоятельная поездка.

Карта или наличные

Лучше купить валюту страны, куда вы намерены поехать, заранее дома. В разных странах условия обмена валюты существенно отличаются. Скажем, в Австрии при обмене доллара на евро обменный пункт возьмет дополнительно две комиссии: за проведение операции обмена (для их ЦБ) и комиссию за оказание этой услуги (оставляют себе). В результате цена вопроса может увеличиться радикально. Платежные карты казахстанских банков принимаются повсеместно, можно через банкоматы снять наличные в местной валюте. Конвертацию тенге-валюта проводит казахстанский банк по установленному на этот день курсу.

Музеи, выставки, развлечения

Еще один способ сэкономить – купить билеты на концерт в музей, в парк развлечений и т.д. заранее через сайт организации. Можно поинтересоваться: во многих странах мира имеются билеты на несколько посещений различных достопримечательностей, и их стоимость будет ниже. Помимо этого, дирекции регулярно устраивают акции, когда можно в какие-то часы посетить музей или выставку бесплатно, либо с большой скидкой.

Транспорт

Как правило, путешествуя по какой-то стране, люди переезжают из города в город. Поэтому необходимо заранее узнать вид транспорта и купить на него билеты. К примеру, на железной дороге принято продавать билеты нескольких тарифов от супер-эконома до премиума. Соответственно, разница в их стоимости будет немалой. Чем ближе дата отъезда, тем выше цена билета, так как все дешевые тарифы будут раскуплены. Купить билет можно дистанционно на сайте железнодорожной компании.

Планирование

Первый и самый важный этап – исследование доступной информации на сайтах. Помимо авиакомпаний, гостиниц, узнайте условия въезда в страну, сведения об этом размещены на сайте посольства. Будет полезным почитать отзывы и отчеты о поездках на интернет-ресурсах, специализирующихся на туризме. После того, как первичная информация собрана, необходимо составить программу отпуска с маршрутами и целями по дням.

Ответить нужно на вопросы: • в каком городе и на какой срок намерены остановиться; • где и по какой цене будете проживать; • где планируете завтракать, обедать и ужинать; • сколько будет стоить питание в день; • какие достопримечательности/музеи хотите посетить с разбивкой по дням; • сколько потребуется денег на общественный транспорт или аренду автомобиля.

Подробный план позволит не только оптимизировать время в поездке, но и рассчитать расходы, а при необходимости их уменьшить. Отдельно нужно будет запланировать расходы на авиабилеты, ж/д билеты, стоимость визы, услуги визового центра (при наличии) и страховки, шопинг, а также непредвиденные расходы.

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