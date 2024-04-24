В Казахстане участились случаи нового вида телефонного мошенничества

В Нацбанке рассказали о новом виде телефонного мошенничества с использованием искусственного интеллекта путем подделки голоса родных, близких людей, либо известных медийных персон, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального банка РК, чтобы получить достоверный голос, злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах WhatsApp, Telegram и прочих, скачивают голосовые сообщения, загружают их в нейронную сеть, либо используют технологии подмены голоса.

"Впоследствии голос владельца смартфона реалистично воспроизводится с просьбой отправить денежные средства, также возможна отправка текстовых сообщений. Взлом смартфонов происходит при помощи поддельных звонков из технической поддержки сотовых операторов, которые просят предоставить код поступившего сообщения. Также могут направляться вредоносные ссылки, формы голосования в детских конкурсах, опросники по социально значимым темам". Национальный банк РК

Далее злоумышленники применяют комбинированные схемы мошенничества и выходят на контакт от имени родных, коллег, знакомых, медийных личностей с целью получения денежных средств.

"При помощи различных средств искусственного интеллекта в мессенджерах совершаются видеозвонки от "представителей силовых ведомств" – МВД РК, Генеральной прокуратуры и других, которые призывают граждан участвовать в якобы совместных с Национальным банком Казахстана платежных операциях". Национальный банк РК

В ходе разговора потенциальной жертве направляются поддельные документы от Нацбанка о якобы зарезервированных ячейках или забронированных денежных средствах. На фальшивых документах размещаются подписи, имена и печати от "уполномоченных лиц" государственных органов или частных компаний.

"Во избежание взломов мобильных телефонов Национальный банк рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать и не сообщать поступившие коды и пароли. Помните, что работники Национального банка не осуществляют аудио и видеозвонки посредством мессенджеров. При поступлении звонков от псевдо-сотрудников прервите разговор, не принимайте участие в каких-либо разбирательствах или проведении платежных операций", – рекомендуют в Нацбанке.

В пресс-службе регулятора напомнили, что Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств и не проводит денежные расчеты с населением. В случае, если вы столкнулись с мошенническими схемами, необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.