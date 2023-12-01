Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте Нацбанка 1 декабря 2023 года:
"Злоумышленники заблаговременно собирают сведения о близких родственниках и знакомых из открытых источников. Это социальные сети, взломанные базы данных и персональные данные, размещенные в интернете. Далее злоумышленниками совершаются телефонные звонки с неизвестных или анонимных номеров для записи голосовых данных".
По данным НБК, используя полученные голосовые записи и программы, обработанные с помощью искусственного интеллекта, злоумышленники выдают себя за родственников или близких потенциальных жертв с целью получения персональных данных или денежных средств.
Национальный банк Казахстана призывает граждан проявлять бдительность при получении звонков с неизвестных номеров, не раскрывать свои персональные данные, не устанавливать мобильные приложения, не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону и не переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора.
"В случае, если Вы или Ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательств по факту мошенничества".Пресс-служба Нацбанка РК
Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр НБК по короткому номеру "1477".
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10 октября 2023 года сообщалось, что мошенничество остается одним из самых распространенных преступлений, выявляемых правоохранительными органами в Казахстане. По данным Генпрокуратуры, на него приходятся 30% от зарегистрированных нарушений закона. Подробности по ссылке выше.