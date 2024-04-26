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Снижение потребзаймов и рост автокредитов: какой была динамика кредитования в марте

кредиты, динамика, займы, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 10:08 Фото: Freepik
Какие виды кредитования ускорились, а какие показали снижение по итогам марта 2024 года, в материале Zakon.kz.

В марте снизилось число выдач сразу по нескольким кредитным продуктам. Так, сумма выдач по ипотеке составила 135,7 млрд тенге. Таким образом, за месяц показатель снизился на 19%. При этом за год он вырос на 31%. Такими данными поделились в Первом кредитном бюро (ПКБ). 

"Похожая картина наблюдается и с числом выдач: снижение в месячном выражении – на 15% (1,6 тысячи единиц), рост в годовом – на 19% (1,4 тысячи единиц). Всего за месяц было выдано 8,8 тысячи ипотечных займов". ПКБ

Некоторое снижение темпов роста наблюдается и в беззалоговом потребительском кредитовании. Сумма выдач месяц к месяцу упала на 4% до 812,5 млрд тенге, число выдач – на 3% до 2,8 млн единиц. Однако на годовом уровне отмечается рост как сумм выдач – на 23%, так и их числа – на 10%, отметили в Бюро.

кредиты, потребительское кредитование, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 10:08

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

Более существенно сократились залоговые потребительские кредиты. По оценкам ПКБ, число выдач оказалось на минимуме с июля 2020 года (11 тысяч единиц), а сумма – до минимума с января 2023 года (24,1 млрд тенге). Противоположную динамику показали автокредиты.

"После двухмесячного спада оживилось автокредитование. Объем выдач составил 138,7 млрд тг. Относительно предыдущего уровня это выше на 14% (17,2 млрд тенге), прошлогоднего – на 28% (30,3 млрд тенге). Число выдач в свою очередь составило 16,1 тысячи единиц". ПКБ
кредитование, динамика, потребительские займы, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 10:08

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

При этом средний размер выдачи составил 8,6 млн тенге. В целом, сумма всех выданных в марте розничных кредитов сложилась на уровне 1,2 трлн тенге, а их число достигло 4,2 млн единиц. Совокупный портфель физических лиц на 1 апреля сформировался в сумме 20,6 трлн тг.

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