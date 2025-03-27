Автокредиты превысили объемы выдачи ипотеки: какие тренды наблюдаются на рынке кредитования в Казахстане

Что происходило на рынке кредитования физлиц и предприятий и в каких сегментах сократились объемы выдачи – в материале Zakon.kz.

По итогам февраля сумма выдачи кредитов физическим лицам выросла на 1,7% относительно января. При этом выдачи автокредитов в месячном выражении прибавили 36,1% и достигли 165 млрд тенге, согласно данным Первого кредитного бюро.

Объемы в этом сегменте восстанавливаются после резкого падения месяцем ранее. Отмечается, что текущий уровень смотрится довольно высоким на фоне более ранних показателей, особенно февральских. Рост год к году составляет 28,8%.

В то же время объемы выданных ипотечных займов снижаются второй месяц подряд. В феврале показатель опустился незначительно, до 152,8 млрд тенге, потеряв 0,2%.

Негативную динамику отчасти можно связать с сезонным затишьем: самые низкие значения в году нередко фиксируются именно по итогам первых месяцев. В качестве дополнения заметим, что оставшаяся задолженность по ипотечным займам на 1 марта практически достигла 6,7 трлн тенге. Сумма была распределена на 634 тыс. контрактов и 606 тыс. заемщиков. ПКБ

Фото: DataHub

В Бюро подчеркнули, что в феврале объемы выданных автокредитов впервые за 11 месяцев обошли объемы выданных ипотечных займов.

По сравнению с предыдущим месяцем также сократились выдачи беззалоговых потребительских кредитов – на 4,1%, до 838,5 млрд тенге. Одновременно с этим отмечается сокращение числа заемщиков. Так, в феврале подобные кредиты оформило на 14,6% меньше человек в сравнении с январем. Число самих кредитов сократилось на 21,2%.

Вместе с тем в феврале суммарные объемы выдач юридическим лицам и ИП вплотную подобрались к 1,7 трлн тенге. Рост к предыдущему месяцу составил 47,3%. Аналитики поясняют, что такой заметный рост связан с "относительно низкой базой января". В годовом исчислении, отметим, показатель прибавляет 10,6% (динамика рассчитана без корректировки текущего показателя на уровень годовой инфляции в 9,4%).

Фото: DataHub

При этом 92% общей суммы выданных кредитов формируют юридические лица. Абсолютное значение составляет 1,5 трлн тенге с ростом на 49,3% за месяц и на 12,7% за год. Таким образом, на ИП приходится 8%, или 132,2 млрд тенге. В зависимости от сравниваемого периода динамика в этом случае разнонаправленная: в месячном выражении отмечается рост на 28%, в годовом – спад на 8,4%.