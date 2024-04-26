Как изменились ставки по кредитам и депозитам в Казахстане

В марте кредиты подешевели для бизнеса, но стали дороже для граждан. Подробнее, как изменились ставки по кредитам и депозитам, в материале Zakon.kz.

Кредиты для юридических лиц в Казахстане подешевели по итогам марта. Так, средневзвешенная ставка по тенговым кредитам, выданным банками второго уровня юридическим лицам, составила 17,8%. Это на 0,3 процентных пункта меньше по сравнению с месяцем ранее, а также это минимум за 17 месяцев, сообщают в Первом кредитном бюро (ПКБ).

"Текущее снижение является уже седьмым по счету, приводит данные Нацбанк РК. Вместе с тем условия по тенговым кредитам физических лиц, включая ИП, стали еще менее выгодными". ПКБ

Средневзвешенная ставка вознаграждения БВУ по кредитам для физлиц за месяц увеличилась на 1,4 процентных пункта до 20%. Однако несколько обратная ситуация сложилась по ставкам депозитов.

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

"В случае же с депозитами банки оказались чуть более лояльными по отношению к физическим лицам, чем юридическим. Средства первых они привлекали во вклады по средневзвешенной ставке 13,8% (+0,2 п.п. к февралю), тогда как средства вторых – по 13,6% (–0,4 п.п.)". ПКБ

Ранее Zakon.kz рассказывал, как в марте изменилась динамика кредитования по различным продуктам.