Как изменились ставки по кредитам и депозитам в Казахстане

Сколько составили средневзвешенные ставки по кредитам физлиц и юрлиц, а также как изменился размер вознаграждения по депозитам – в материале Zakon.kz.

Средневзвешенная ставка по кредитам физлиц и индивидуальных предпринимателей оказались на минимуме с начала года, сообщают в Первом Кредитном Бюро (ПКБ).

Показатель для тенговых займов, выданных банками в июне, потерял 1,8 процентных пункта (п.п.) к маю и составил 18,6%. По оценкам аналитиков, это самое низкое значение с декабря 2023 года.

Как поясняют в Бюро, на этот показатель может влиять более высокая или низкая доля беспроцентной рассрочки в конкретный месяц. Так как рассрочка тоже является кредитом.

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

Наиболее низкие ставки были зафиксированы по кредитам от года до пяти лет – 17,3%, или 3,1 п.п. в сравнении с маем. Самые дорогие кредиты в сегменте до месяца – 35,3%.

Кредиты для юридических лиц снизились только на 0,1 п.п. – до 18%. При этом более выгодный сегмент – кредиты от одного до трех месяцев, где уровень достиг 17,3%, или минус 0,9 п.п. к маю.

По депозитам для физических лиц средневзвешенная ставка осталась на уровне 13,6%. Самые высокие ставки предлагались по вкладам на 1-3 месяца и составляли 15,3%. Для юридических лиц показатель составил 13,5%, снижение на 0,2 п.п. А наиболее выгодными стали вклады со сроком до одного месяца – те же 13,5%.

Добавим, что, согласно данным Национального банка РК, довольно существенно различаются ставки между депозитами физлиц и юрлиц по долгосрочным депозитам. Так, ставка вознаграждения по депозитам свыше 5 лет для юрлиц в июне составила 12,3%, в то время как для физлиц – всего 2,8%.

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