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Сколько денег отправлено за рубеж из Казахстана и в какие страны

деньги, переводы, страны, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 17:14 Фото: Freepik
Объем денежных переводов, отправленных через международные системы, вырос по итогам марта. Сколько денег отправлено за рубеж из Казахстана и в какие страны, в материале Zakon.kz.

По данным Национального банка РК, объем переводов денег, отправленных через системы международных денежных переводов (СМДП), в марте 2024 года составил 196,2 тыс. транзакций на сумму 61,5 млрд тенге. По сравнению с февралем 2024 года количество переводов выросло на 4,6%, объем операций на 2%.

При этом доля переводов денег, проведенных в марте 2024 года на территории Казахстана, составляет 2% от общего количества и 3,6% от общей суммы переводов денег, отправленных посредством СМДП. Доля переводов денег, отправленных за рубеж, составляет 98% и 96,4% соответственно.

Деньги, отправленные за рубеж

В марте 2024 года за рубеж было совершено 192,4 тыс. транзакций на сумму 59,3 млрд тенге.

По объему отправленных денег из Казахстана за рубеж лидируют Россия – 20 млрд тенге, Турция – 14,7 млрд тенге, Узбекистан – 11,2 млрд тенге.

переводы за рубеж, страны, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 17:14

Фото: Zakon.kz

По данным регулятора, основная доля отправленных переводов через СМДП проводилась в долларах США (доля от общего количества отправленных переводов 26,3%, доля от общего объема отправленных переводов 51,8%) и в казахстанских тенге (60% и 36,7%, соответственно).

Деньги, полученные из-за рубежа

Объем средств, направленных в Казахстан из-за рубежа в марте 2024 года, составил 20 млрд тенге, количество транзакций 74,9 тыс. В сравнении с февралем 2024 года количество полученных денежных переводов выросло на 4,2%, объем операций увеличился на 4,9%.

По объему полученных денег из-за рубежа на первом месте также находится Россия – 5,6 млрд тенге, далее следуют Соединенные Штаты Америки – 2,5 млрд тенге и Республика Корея – 2,2 млрд тенге.

переводы из-за рубежа, страны, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 17:14

Фото: Zakon.kz

Преимущественно переводы также совершались в долларах и казахстанских тенге. Доля долларов США  от общего объема полученных переводов – 56,5%, тенге – 26,3%, на российские рубли пришлось 10,6%, евро – 6,6%. 

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