Денежные переводы в Казахстане: в какие страны отправили больше всего денег в ноябре

Объем переводов денег, отправленных через системы международных денежных переводов сократился в ноябре 2024 года. Какие страны стали лидерами по объему отправленных и полученных из-за рубежа денег, в материале Zakon.kz.

Объем переводов денег, отправленных через системы международных денежных переводов в ноябре 2024 года составил 149,3 тыс. транзакций на сумму 61,9 млрд тенге. По сравнению с октябрем 2024 года наблюдается снижение количества переводов на 1,2% и объема операций на 9%, сообщается в публикации Нацбанка РК.

Из них доля переводов денег, проведенных в ноябре 2024 года на территории Казахстана, составляет 3,3% от общего количества и 2,2% от общей суммы переводов денег. Доля переводов денег, отправленных за рубеж, составляет 96,7%.

За рубеж в ноябре было отправлено 144,4 тыс. транзакций на сумму 60,6 млрд тенге. В сравнении с октябрем количество выросло на 1,8%, при этом объем операций сократился на 6,5%.

Среди лидеров по объему отправленных денег из Казахстана за границу на первом месте Россия – 19,7 млрд тенге (доля 32,5%), на втором Узбекистан – 14,2 млрд тенге(доля от общей суммы – 23,4%). Далее следует Турция – 13,2 млрд тенге (доля – 21,8%), Грузия – 3,9 млрд тенге (доля – 6,5%) и Китай –2,7 млрд тенге (доля – 4,4%).

Отмечается, что основная доля отправленных переводов проводилась в долларах США.

Фото: Национальный банк РК

В Казахстан из-за рубежа за рассматриваемый период было направлено 54,1 тыс. транзакций на сумму 17,8 млрд тенге. В сравнении с октябрем 2024 года количество полученных денежных переводов снизилось на 5,3%, объем операций на 5,8%.

Лидером по объему полученных денег из-за рубежа также стала Россия – 3,96 млрд тенге (доля от общей суммы – 22,2%). Следом идут Соединенные Штаты Америки – 2,8 млрд тенге (доля – 15,7%) и Турция– 1,9 млрд тенге (доля – 10,8%).

Фото: Национальный банк РК

Переводы также преимущественно осуществлялись в долларах США. Их доля доля от общего количества полученных переводов 43,5%, доля от общего объема полученных переводов 62,4%, на переводы в казахстанских тенге приходится 24,5% и 15,4% соответственно.

Ранее, Zakon.kz сообщал, как изменилось количество и объем безналичных операций по сравнению с прошлым годом.