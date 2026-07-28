Алматинцам напомнили об уплате важного налога

Департамент государственных доходов начислил жителям Алматы 4,8 млрд тенге налога на имущество за 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Жителям города уже направлены квитанции по оплате коммунальных услуг (АЛСЕКО) с включенными суммами начисленного налога.

Кроме того, соответствующие уведомления и счета для удобной оплаты доступны в мобильных приложениях банков. Налог исчисляется по месту нахождения объекта недвижимости на основе сведений НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Вместе с тем предусмотрены налоговые льготы в пределах 1 000- или 1 500-кратного размера МРП для ряда категорий граждан:

Герои Советского Союза, Социалистического Труда, "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері", кавалеры орденов Славы трех степеней и "Отан";

Ветераны ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств и приравненные к ним лица, труженики тыла, лица с инвалидностью;

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет);

Один из родителей лица с инвалидностью с детства / ребенка с инвалидностью;

Многодетные матери ("Мать-героиня", "Алтын алқа") и отдельно проживающие пенсионеры.

Срок уплаты налога на имущество – не позднее 1 октября текущего года.

Во избежание образования задолженности и пени рекомендуется произвести оплату заблаговременно.

В случае возникновения вопросов консультацию можно получить в районных Управлениях государственных доходов города Алматы по месту нахождения объекта недвижимости либо по Единому номеру 1414.