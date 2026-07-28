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Право

Алматинцам напомнили об уплате важного налога

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Департамент государственных доходов начислил жителям Алматы 4,8 млрд тенге налога на имущество за 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Жителям города уже направлены квитанции по оплате коммунальных услуг (АЛСЕКО) с включенными суммами начисленного налога.

Кроме того, соответствующие уведомления и счета для удобной оплаты доступны в мобильных приложениях банков. Налог исчисляется по месту нахождения объекта недвижимости на основе сведений НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Вместе с тем предусмотрены налоговые льготы в пределах 1 000- или 1 500-кратного размера МРП для ряда категорий граждан:

  • Герои Советского Союза, Социалистического Труда, "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері", кавалеры орденов Славы трех степеней и "Отан";
  • Ветераны ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств и приравненные к ним лица, труженики тыла, лица с инвалидностью;
  • Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет);
  • Один из родителей лица с инвалидностью с детства / ребенка с инвалидностью;
  • Многодетные матери ("Мать-героиня", "Алтын алқа") и отдельно проживающие пенсионеры.

Срок уплаты налога на имущество – не позднее 1 октября текущего года.

Во избежание образования задолженности и пени рекомендуется произвести оплату заблаговременно.

В случае возникновения вопросов консультацию можно получить в районных Управлениях государственных доходов города Алматы по месту нахождения объекта недвижимости либо по Единому номеру 1414.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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