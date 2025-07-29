Как слабый тенге отразился на налоговых поступлениях – обзор бюджета за второй квартал

В первом полугодии 2025 года налоговые поступления в Казахстане продемонстрировали уверенный рост. При этом расходы бюджета также увеличились. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В первом полугодии 2025 года ВВП Казахстана вырос на рекордные 6,2%, по сравнению с 3,2% годом ранее. На фоне ускорения экономической активности, более слабого курса тенге, низкой базы по КПН и НДС в связи с авансовыми платежами и возвратами экспортерам, совокупные налоговые поступления по итогам первого полугодия 2025 года показали двухзначный рост (+11,2%), включая поступления в республиканский (+24,1%) и местные бюджеты (+13,9%).

Это позволило заметно улучшить исполнение годового плана по налоговым сборам до 45% по сравнению с 40% за аналогичный период прошлого года, говорится в обзоре аналитического центра АФК.

За январь–июнь 2025 года собрано 12,5 трлн тенге налогов, в сравнении с показателем в 11,2 трлн тенге за аналогичный период 2024 года. Рост на 11,2% или 1,3 трлн тенге.

Наибольший рост налогов отмечается в республиканском бюджете (РБ) на 1,3 трлн тенге. Из этого объема, около 90% приходятся на поступления по КПН (+538 млрд тенге), НДС (+465 млрд тенге) и таможенной пошлине на нефть (+117 млрд тенге) за счет значительного увеличения ее добычи. Уточняется, что за шесть месяцев 2025 года добыто 49,9 млн тонн, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого.

Фото: АФК

В местные бюджеты (+514 млрд тенге) основной прирост приходится на акцизы (+75 млрд тенге), соцналог (+133 млрд тенге) и ИПН (+150 млрд тенге) на фоне роста заработных плат и ставки налога, расширения занятости и повышения деловой активности в сфере услуг. Отдельный вклад в прирост отчислений в местные бюджеты могли также внести меры по фискализации экономики, в том числе через ужесточение администрирования и цифровизацию налоговой отчетности.

"Однако поступления налогов значительно упали в Нацфонд (−22% или 507 млрд тенге), главным образом, приходящиеся на КПН (−389 млрд тенге) и долю РК по разделу продукции (−78 млрд тенге), что напрямую связано с более низкими ценами на нефть". Аналитический центр АФК

Расходная часть

Расходы РБ выросли на 12,1% или 1,3 трлн тенге, где основной прирост приходится на соцпомощь и обеспечение (+311 млрд тенге), обслуживание долга (+263 млрд тенге) и трансферты (+219 млрд тенге).

В РБ не исполнены расходы еще на 1,1 трлн тенге, главным образом, из-за недофинансирования средств из бюджета, связанного с недостаточностью средств на контрольном счете наличности.

Расходы МБ выросли еще быстрее – на 21,6% или 1,4 трлн тенге, где основной прирост обеспечили образование (+512 млрд тенге), ЖКХ (+251 млрд тенге) и приобретение финактивов (+164 млрд тенге).

Поскольку рост расходов опережает рост доходов, суммарные расходы (РБ+МБ) превысили доходную часть на 3 трлн тенге.

В обзоре также указано, что для финансирования дефицита бюджета и погашения займов привлечены новые займы на 3,4 трлн тенге (-387 млрд) при годовом плане привлечений 8,6 трлн тенге. Таким образом, годовой план исполнен на 40% (55% в первом полугодии 2024 года), что предполагает возможное увеличение объема заимствований в оставшиеся два квартала, полагают в АФК.

Фото: АФК

Вместе с тем, условия заимствований ухудшились. Так, повышение базовой ставки до 16,5% привело к росту доходностей по ГЦБ на всей длине кривой, что повышает стоимость обслуживания долга. Дополнительным сдерживающим фактором может стать вступившее в силу налогообложение доходов по ГЦБ (10%), ранее освобожденных от налога. Это может ограничить интерес инвесторов к рынку госбумаг и усложнить планы по привлечению средств во втором полугодии.

В АФК добавили, что согласно Прогнозу социально–экономического развития на 2025–2029 годы, дефицит госбюджета в текущем году составит 4 трлн тенге, но более низкие средние цены на нефть относительно текущего бюджетного ориентира и серьезное ускорение расходов (+18,8%) могут привести к его более высокому значению.

Это усиливает необходимость жесткого контроля за динамикой роста расходов и их общей эффективности, а также требует гибкости в управлении долговой нагрузкой. Но в то же время, налоговая реформа, продолжающееся падение тенге и консолидация фискальной политики создают предпосылки для стабилизации бюджетной траектории в 2026 году, резюмируется в обзоре.

Ранее, в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана разъяснили ключевые рекомендации по подготовке к налоговым проверкам.