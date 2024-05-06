Курс доллара падает на торгах 6 мая

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 439,43 тенге, снизившись сразу еще на 2,15 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс юаня составил 60,91 тенге.

Нацбанк установил курс евро в 475,14 тенге, рубля – в 4,86 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 439,9-441,5 тенге, евро – по 473-477 тенге, российские рубли – по 4,75-4,85 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 6 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,81%, до 83,63 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 1%, до 78,89 доллара за баррель.



