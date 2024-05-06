Курсы валют на праздничные дни: 7, 8 и 9 мая
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 439,43 тенге, снизившись на 2,15 тенге, передает Zakon.kz.
Торгов по евро не проводилось.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 4,80 тенге.
Средневзвешенный курс юаня снизился до 60,86 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 440,3-441,9 тенге, евро – по 473-477 тенге, российские рубли – по 4,77-4,87 тенге.
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