Курсы валют на праздничные дни: 7, 8 и 9 мая

Торгов по евро не проводилось.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 4,80 тенге.

Средневзвешенный курс юаня снизился до 60,86 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 440,3-441,9 тенге, евро – по 473-477 тенге, российские рубли – по 4,77-4,87 тенге.

