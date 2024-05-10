Заработать на курсе рубля: стоит ли вкладываться в российскую валюту

С начала года российский рубль подешевел по отношению к тенге почти на 7%. Можно ли заработать на колебаниях валюты соседнего государства, и какие риски несет в себе инвестирование в рубль, рассказывает Zakon.kz.

Официальный курс рубля, установленный Нацбанком РК на 10 мая 2024 года составляет 4,88 тенге. При этом в обменниках страны утром этого же дня один рубль можно было купить за 4,76 тенге. А год назад российский рубль стоил 5,80 тенге. Как видим, за год рубль подешевел более, чем на 21%. У многих граждан, желающих заработать на валютных спекуляциях, возникает вопрос: а не стоит ли сегодня закупить рубли, чтобы позже, когда (или если) рубль окрепнет, быстро "скинуть" российскую валюту и получить неплохую маржу? Ведь доход здесь больше, чем ставка по любому депозиту.

Заманчивая идея, не правда ли? Но для того, чтобы она воплотилась в жизнь, неплохо понимать, что ждет в 2024 году рубль, и что ждет тенге.

Судьба рубля решится 13 мая

По мнению российских аналитиков, рубль скоро войдет в зону роста. Все решится 13 мая, когда вновь назначенный председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявит о своей экономической политике.

Кроме того, рубль поддерживают и будут поддерживать обязательные продажи выручки от экспортеров, высокая ключевая ставка и высокие цены на нефть.

Совсем недавно - 8 мая - в процесс поддержки рубля подключится и Центробанк России. По данным издания "Коммерсантъ", ЦБ будет продавать больше валюты. Если в апреле регулятор направлял на эти цели примерно 600 млн рублей каждый день, то теперь сумма вырастет в 10 раз, до 6 млрд рублей.

Говорим "рубль", подразумеваем "юань"

О том, что российский рубль будет в 2024 году достаточно стабилен, говорят и казахстанские аналитики. директор центра прикладных исследований TALAP Аскар Кысыков, считает, что нынешний паритет рубля к мировым валютам устраивает всех, прежде всего, Россию и КНР.

"Основной торговый партнер РФ – это Китай, поэтому сегодня, говоря о курсе и рисках для рубля, надо всегда смотреть на риски для юаня. А юань крепок как никогда". Аскар Кысыков

О том, что рубль поддерживается юанем говорит и анализ ЦБ России. В своем "Обзоре рисков финансовых рынков за март 2024 года", Центробанк РФ пишет, что доля оборота юанем на Московской бирже выросла с февральских 46,6% до рекордных 53,0% в марте. Годом ранее на юань приходилось около 30% оборота на бирже и менее 20% - на внебирже. Динамика обоих показателей говорит о том, что своих пиков они еще не достигли.

Уверен в устойчивости рубля и финансовый аналитик Тулеген Аскаров. Еще год назад рубль был сильно переоценен – он стоил 5,80 тенге. И тогда Нацбанк РК подвергался сильной критике. За год паритет изменился, и рубль пришел к "комфортному" курсу чуть ниже 5 тенге.

Аскаров уверен, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, правительство РФ удержит рубль на нынешнем уровне.

"До конца года курс рубля будет колебаться к курсу доллара в районе 84-92 рубля, в среднем, 87 рублей за доллар. Возможны некоторые колебания, но они не будут критичными". Тулеген Аскаров

Так можно ли заработать на курсе рубля?

Из всего сказанного следует вывод: если рубль будет стабильным по отношению к доллару, то он будет стабильным и по отношению к тенге, и его курс будет колебаться в пределах 4,6-4,9 тенге за рубль.

При этом надо помнить, что рубль, по воле судьбы и по воле главного финансового регулятора РФ, способен стремительно падать и так же стремительно взлетать.

Если мы возьмем динамику пары "тенге-доллар" за три года, то увидим, что рубль "качался" от 9,01 тенге (30 июня 2022 года) до 4,53 (8 августа 2023 года). Разлет составил почти 98%! Все это говорит о неустойчивости отношений в паре "тенге-рубль".

Фото: investfunds

Нужно помнить, что экономика России находится под огромным внешним давлением, поэтому есть серьезные риски, если кто-то задумается об инвестировании тенге в рубли, - считает Аскар Кысиков.

"Если у вас есть бизнес в России, есть какие-то деловые отношения, в которых присутствует рубль, то тогда, конечно, нужно покупать валюту РФ. А вообще лучше инвестировать в несколько валют. Для безопасности". Аскар Кысиков

Тулеген Аскаров, напротив, уверен, что сегодня "рублевые качели" - неплохой вариант для спекуляций, и множество россиян и казахстанцев этим успешно занимается.

"Конечно, ситуация с 2014 годом, когда рубль упал до 3 тенге, не повторится, но многие предприимчивые казахстанцы и сегодня скупают рубли, чтобы во время очередного взлета выгодно их конвертировать обратно в тенге". Тулеген Аскаров

Тем не менее, по словам аналитика, если вы уж решили поспекулировать на валютном рынке, стоит обратить внимание на две другие валюты. Это, во-первых, американский доллар, который будет только крепчать вплоть до ноябрьских выборов президента. И во-вторых, это китайский юань, который демонстрирует несгибаемую стабильность много лет подряд. Что касается рубля, то инвестировать в него можно. Но осторожно.