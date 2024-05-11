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Цены на популярные криптовалюты на 11 мая

биткоин, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 17:03 Фото: pxhere
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 60 687,1 $; изменения за 24 часа: -4,13%.

Ethereum (ETH): 2 903,93 $; изменения за 24 часа: -4,33%.

Tether (USDT): 1,0002 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 589,79 $; изменения за 24 часа: -1,04%.

USD Coin (USDC): 1,0005 $; изменения за 24 часа: +0,04%.

Dogecoin (DOGE): 0,143344 $; изменения за 24 часа: -5,27%.

Cardano (ADA): 0,4436 $; изменения за 24 часа: -4,76%.

По состоянию на 2 января 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 439.4 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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