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Цены на популярные криптовалюты на 19 мая

криптовалюты, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 17:16 Фото: pxhere
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 67 247,6  $; изменения за 24 часа: +0,05%.

Ethereum (ETH): 3 099,91  $; изменения за 24 часа: -1,14%.

Tether (USDT): 1,0002 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

BNB (BNB): 580,90 $; изменения за 24 часа: +0,22%.

USD Coin (USDC): 0,9999 $; изменения за 24 часа: +0,03%.

Dogecoin (DOGE):  0,151713 $; изменения за 24 часа: -1,32%.

Cardano (ADA): 0,4757 $; изменения за 24 часа: -0,64%.

По состоянию на 19 мая 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 443.44 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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