Цены на популярные криптовалюты на 19 мая
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 67 247,6 $; изменения за 24 часа: +0,05%.
Ethereum (ETH): 3 099,91 $; изменения за 24 часа: -1,14%.
Tether (USDT): 1,0002 $; изменения за 24 часа: -0,02%.
BNB (BNB): 580,90 $; изменения за 24 часа: +0,22%.
USD Coin (USDC): 0,9999 $; изменения за 24 часа: +0,03%.
Dogecoin (DOGE): 0,151713 $; изменения за 24 часа: -1,32%.
Cardano (ADA): 0,4757 $; изменения за 24 часа: -0,64%.
По состоянию на 19 мая 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 443.44 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.