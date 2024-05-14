Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 мая

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 14 мая 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 440,92 тенге, евро – 475,36 тенге, рубля – 4,82 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 440 тенге, продажи – 445 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 480 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,85 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 441,3 тенге, продажи – 442,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 479 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,77 тенге, продажи – 4,87 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 441 тенге, продажи – 443 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 478 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,8 тенге. Читайте также Цены растут: какие продукты и товары, по мнению казахстанцев, дорожают больше всего Курс доллара вырос на торгах 13 мая Обман детей в интернете: как защитить ребенка от мошенников и не потерять деньги

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