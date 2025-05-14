Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 510,06 тенге, евро – 566,32 тенге, рубля – 6,32.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 506 тенге, продажи – 512 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 564 тенге, продажи – 571 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,15 тенге, продажи – 6,3 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 506 тенге, продажи – 511,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 567,5 тенге, продажи – 574,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,20 тенге, продажи – 6,33 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 507 тенге, продажи – 511 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 566 тенге, продажи – 572 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,22 тенге, продажи – 6,28 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.