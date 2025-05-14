#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
510.06
566.32
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
510.06
566.32
6.32
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 мая

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 11:09 Фото: pixabay
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 14 мая 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 510,06 тенге, евро – 566,32 тенге, рубля – 6,32.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 506 тенге, продажи – 512 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 564 тенге, продажи – 571 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,15 тенге, продажи – 6,3 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 506 тенге, продажи – 511,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 567,5 тенге, продажи – 574,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,20 тенге, продажи – 6,33 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 507 тенге, продажи – 511 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 566 тенге, продажи – 572 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,22 тенге, продажи – 6,28 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Новый закон о банках усилит развитие банковского сектора – эксперт
Финансы
11:00, Сегодня
Новый закон о банках усилит развитие банковского сектора – эксперт
Нацбанк сохранит жесткую денежно-кредитную политику на фоне проинфляционных рисков и роста госрасходов?
Финансы
10:31, Сегодня
Нацбанк сохранит жесткую денежно-кредитную политику на фоне проинфляционных рисков и роста госрасходов?
Важно: какую налоговую отчетность нужно представить до 15 и 16 мая
Финансы
09:30, Сегодня
Важно: какую налоговую отчетность нужно представить до 15 и 16 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: