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Курс доллара вырос на торгах 23 мая

Рубли, тенге, доллары, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 15:38 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 443,03 тенге, поднявшись на 1,17 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 60,86 тенге (-0,11).

Нацбанк установил курс евро в 478,77 тенге, рубля – в 4,9 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 442,7-444,3 тенге, евро – по 479-483 тенге, российские рубли – по 4,85-4,93 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 22 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,12%, до 82 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,03%, до 77,59 доллара за баррель.

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