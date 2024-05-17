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Представить финансовую отчетность и уплатить косвенные налоги нужно до 20 мая

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 10:22 Фото: pexels
В Казахстане 20 мая 2024 года истекает срок представления финансовой отчетности и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 мая необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

  • Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за апрель 2024 года (ф. 328.00);
  • Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (при заключении договора о землепользовании или получении лицензии на ТПИ в апреле 2024 года) (ф. 851.00);
  • Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год (для операторов объектов I и II категорий с платежами до 100 МРП при получении разрешения в апреле 2024 года) (ф. 870.00);

Кроме того, необходимо уплатить:

  • НДС в Евразийском экономическом союзе за апрель 2024 года;
  • акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за апрель 2024 года;
  • плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год при выкупе операторами объектов I и II категорий норматива по платежам до 100 МРП.

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