Представить финансовую отчетность и уплатить косвенные налоги нужно до 20 мая
Фото: pexels
В Казахстане 20 мая 2024 года истекает срок представления финансовой отчетности и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 мая необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:
- Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за апрель 2024 года (ф. 328.00);
- Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (при заключении договора о землепользовании или получении лицензии на ТПИ в апреле 2024 года) (ф. 851.00);
- Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год (для операторов объектов I и II категорий с платежами до 100 МРП при получении разрешения в апреле 2024 года) (ф. 870.00);
Кроме того, необходимо уплатить:
- НДС в Евразийском экономическом союзе за апрель 2024 года;
- акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за апрель 2024 года;
- плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год при выкупе операторами объектов I и II категорий норматива по платежам до 100 МРП.
Читайте также
Какую информацию будут предоставлять банки, МФО и коллекторские агентства в кредитное бюро
На капремонт теплосетей Риддера выделили более 2,4 млрд тенге из резерва правительства
Главы АФМ, "Атамекен" и уполномоченный по защите прав предпринимателей договорились о взаимном сотрудничестве
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript