Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 мая

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 17 мая 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 441,58 тенге, евро – 480 тенге, рубля – 4,86 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 441 тенге, продажи – 446 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 485 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 4,9 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 442,9 тенге, продажи – 444,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 484 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,83 тенге, продажи – 4,91 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 443 тенге, продажи – 445 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 485 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 4,85 тенге. Читайте также Представить финансовую отчетность и уплатить косвенные налоги нужно до 20 мая Какую информацию будут предоставлять банки, МФО и коллекторские агентства в кредитное бюро На капремонт теплосетей Риддера выделили более 2,4 млрд тенге из резерва правительства

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