Общество

Условия отказа от декларирования доходов озвучили в Минфине

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 10:45 Фото: pexels
Вице-министр финансов Ержан Биржанов на пресс-конференции в правительстве 17 декабря 2025 года разъяснил заявление о том, что декларирование может уйти в небытие в ближайшие пять лет, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что ранее он сделал заявление, что обязательное декларирование доходов может исчезнуть в течение 5 лет, и первым шагом станет внедрение режима предзаполнения декларации. Они поинтересовались, означает ли это полный отказ от декларации для всех категорий граждан.

"Это не желание бизнеса, к этому процессу идут все. Мир идет в цифровизацию. На сегодня в рамках нового Налогового кодекса элементы предзаполнения мы уже предусмотрели. И уже со следующего года можем предоставлять для малого бизнеса предзаполненную форму. А в дальнейшем мы эту функцию будем расширять", – сообщил Ержан Биржанов.

В пример он привел проект "Горизонтальный мониторинг", реализуемый с крупным бизнесом.

"Мы обмениваемся сообщениями, и крупный бизнес предоставляет все свои внутренние расчеты, всю внутреннюю документацию. Поэтому, если мы видим все содержимое, все операции на всех уровнях, предоставлять декларацию в последующем нет необходимости. Но сейчас мы с рядом бизнес-сообществ работаем, чтобы распространить данный проект на другие категории налогоплательщиков, – это наша одна из основных задач. То есть, если все в цифровом формате, если мы онлайн-обмен наладим, если мы будем работать через агентскую составляющую, через учетные системы, то необходимость предоставления декларации уже само собой выпадет", – пояснил вице-министр.

Прокомментировал он и вопрос о том, кто и каким образом будет нести ответственность за расхождение данных в случае предзаполнения декларации.

"Мы же ориентируемся на имеющиеся данные, которые есть у нас, у других госорганов, финансовых институтов. Мы собираем эти данные, предоставляем налогоплательщику как условно услугу. Налогоплательщик может согласиться с данной предзаполненной декларацией, может, конечно, и откорректировать ее. То есть это не значит, что мы на себя берем, условно, роль налогоплательщика, и это уже константа, которая не подлежит изменению. Наоборот, это предзаполненная форма почти на 90%. Налогоплательщик скажет: "Нет, вот это я не считаю доходом, потому что это к иной статье относится", и он может это откорректировать. Такая возможность есть", – заверил Ержан Биржанов.

22 октября 2025 года вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, что через несколько лет необходимость заполнять налоговые декларации может исчезнуть.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
