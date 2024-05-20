Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 443,44 тенге, евро – 480,51 тенге, рубля – 4,88 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 442 тенге, продажи – 447 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 485 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,81 тенге, продажи – 4,92 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 443,8 тенге, продажи – 445,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 481,7 тенге, продажи – 485 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,83 тенге, продажи – 4,9 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 445 тенге, продажи – 446 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 484 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,84 тенге, продажи – 4,88 тенге.