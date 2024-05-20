Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 мая

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 20 мая 2024 года (на 10:50 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 443,44 тенге, евро – 480,51 тенге, рубля – 4,88 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 442 тенге, продажи – 447 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 485 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,81 тенге, продажи – 4,92 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 443,8 тенге, продажи – 445,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 481,7 тенге, продажи – 485 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,83 тенге, продажи – 4,9 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 445 тенге, продажи – 446 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 484 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,84 тенге, продажи – 4,88 тенге. Читайте также Как казахстанцам, потерявшим работу, не остаться совсем без денег Цены на популярные криптовалюты на 19 мая Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 мая

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