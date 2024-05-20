Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 мая

курсы валют в обменных пунктах, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 10:52 Фото: pexels
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 20 мая 2024 года (на 10:50 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 443,44 тенге, евро – 480,51 тенге, рубля – 4,88 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 442 тенге, продажи – 447 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 485 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,81 тенге, продажи – 4,92 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 443,8 тенге, продажи – 445,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 481,7 тенге, продажи – 485 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,83 тенге, продажи – 4,9 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 445 тенге, продажи – 446 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 484 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,84 тенге, продажи – 4,88 тенге.

Читайте также

Минтруда, выплаты по потере работы, советы
Как казахстанцам, потерявшим работу, не остаться совсем без денег
криптовалюты
Цены на популярные криптовалюты на 19 мая
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 мая
Оксана Житникова
Астана Алматы Казахстан Шымкент 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
гроза, дождь
Дождь, град и гроза ожидаются в мегаполисах Казахстана в ближайшие дни
упал вертолет с президентом Ирана
Потерпевший крушение вертолет с президентом Ирана не могут найти из-за тумана
Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден
Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден
Спасатели нашли упавший вертолет, на борту которого находился президент Ирана
Спасатели нашли упавший вертолет, на борту которого находился президент Ирана – СМИ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: