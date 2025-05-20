Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 510,78 тенге, евро – 576,06 тенге, рубля – 6,35.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 509,5 тенге, продажи – 515 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 571,3 тенге, продажи – 578,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,24 тенге, продажи – 6,40 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 511,9 тенге, продажи – 514,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 573,5 тенге, продажи – 577,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,23 тенге, продажи – 6,35 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 511,28 тенге, продажи – 514,24 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 572,4 тенге, продажи – 577 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,25 тенге, продажи – 6,31 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.