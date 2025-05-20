Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 мая

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 20 мая 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 510,78 тенге, евро – 576,06 тенге, рубля – 6,35. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 509,5 тенге, продажи – 515 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 571,3 тенге, продажи – 578,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,24 тенге, продажи – 6,40 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 511,9 тенге, продажи – 514,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 573,5 тенге, продажи – 577,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,23 тенге, продажи – 6,35 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 511,28 тенге, продажи – 514,24 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 572,4 тенге, продажи – 577 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,25 тенге, продажи – 6,31 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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