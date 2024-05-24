В кредите отказано: сколько кредитных заявок было одобрено и отклонено в банках в первом квартале 2024 года

Национальный банк РК поделился данными опроса банков по кредитованию за первый квартал 2024 года, где также представлены данные банков по количеству одобренных и отказанных заявок по разным категориям кредитов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Национального банка по кредитованию физлиц в первом квартале года, спрос на розничные продукты, за исключением автокредитов, продолжил расти.

"Спрос на ипотеку в среднем сохранился на уровне предыдущего квартала, демонстрируя незначительный восходящий тренд. Отдельные крупные банки отмечают влияние на спрос некоторого смягчения условий кредитования по рыночным продуктам. Кроме того, данные банки продвигали специальные продукты с акционными условиями, в том числе для собственных сотрудников". Национальный банк РК

Отмечается, что число заявок по ипотечным займам увеличилось на 1% до 216 тыс., при этом средний размер заявок сохранился на уровне 17 млн тенге.

Положительно сложилась динамика спроса на потребительские займы с обеспечением. По информации Нацбанка, этому поспособствовало более активное продвижения данного вида займов в ряде банков. Общее количество кредитных заявок в данном сегменте кредитования увеличилось на 6% до 38 тыс., в то время как средний размер заявок вырос на 3% до 11,5 млн тенге.

Кроме этого, банки отметили увеличение спроса на потребительские беззалоговые займы в первом квартале вследствие активного маркетингового продвижения.

"Отдельный крупный банк перешел на полноценное онлайн- кредитование, что облегчило возможность подачи заявки и обеспечило рост в количестве поступивших заявок. При этом банки не вносили заметных изменений в условия кредитования. Так, количество поступивших заявок увеличилось на 10% до 21,1 млн, тогда как средний размер заявок снизился на 3% до 893,9 тыс. тенге". Национальный банк РК

Примечательно, что, согласно данным раздела "Открытые вопросы", количество одобренных заявок по беззалоговым потребительским кредитам составило 5 867 123 единицы по банковскому сектору, при этом число отказанных заявок заметно больше – 15 729 108 единиц. Отказов больше, чем одобрений, и по другим видам кредитования.

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Самая большая разница между числом одобренных и отклоненных заявок наблюдалась по автокредитам, как следует из таблицы выше. Однако в целом спрос на автокредиты незначительно снизился по итогам первого квартала, отмечается в опросе Нацбанка.

"Такое снижение, по мнению ряда банков, является результатом завершения большинства акционных продуктов, частично субсидируемых за счет партнеров автосалонов", – поясняется в опросе.

Кроме того, отдельные средние банки пересмотрели стратегию кредитования в связи с вероятностью возникновения рисков снижения стоимости залогового обеспечения, а отдельные крупные банки продолжили продвижение автокредитов, в том числе за счет наращивания количества партнеров и проведения маркетинговых акций. В результате количество заявок на автокредиты сократилось на 2% до 903 тыс., при этом средний размер заявок увеличился на 5% до 6,8 млн тенге.

В целом, снижение коэффициентов одобрения по беззалоговым потребительским кредитам и автокредитам банки связывают с более консервативным подходом рассмотрения за счет незначительного ужесточения требований к риск–профилю клиентов, а также сокращения максимального срока по определенным продуктам.

"Вместе с тем банки ожидают дальнейшего снижения доли одобрения, в частности, по розничным кредитам с обеспечением, в связи с расширением периметра действия коэффициента долговой нагрузки", – уточняется в опросе.

Во втором квартале банки ожидают снижения спроса на все виды розничных кредитных продуктов в основном за счет ужесточения регуляторных требований по КДН. С другой стороны, часть банков все же ждут увеличения спроса на беззалоговые займы.