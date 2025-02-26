Мы не можем одобрить ваш кредит: в Нацбанке подсчитали количество отказанных кредитных заявок

Сколько кредитных заявок одобрили банки по различным видам кредитов в четвертом квартале 2024 года и какие изменения ожидаются в первом квартале 2025, в материале Zakon.kz.

Спрос на потребительские беззалоговые займы незначительно снизился в четвертом квартале прошлого года. При этом количество одобренных кредитных заявок в банках по данному виду кредитов составило 5,9 млн, а отказанных – 14,1 млн единиц. Таким образом, доля одобренных беззалоговых займов осталась на уровне прошлого квартала на уровне 29% согласно данным Национального банка РК.

Снижение спроса на беззалоговые потребзаймы в последнем квартале 2024 года банки связывали с ужесточением регуляторных требований в III квартале 2024 года в части максимальной суммы беззалогового займа и согласия супругов при оформлении займов на сумму свыше 1000 месячных расчетных показателей.

"В связи с этим ряд средних банков отмечают сложности, связанные с ограничениями получения доступа к базам данным государственных органов, и подчеркивают необходимость обеспечения бесперебойной поставки этих данных для соблюдения установленных регуляторных требований. Таким образом, общее количество заявок в данном сегменте кредитования снизилось на 2% (квартал к кварталу) до 20,2 млн тенге, в то время как средний размер заявок снизился на 19% и составил 907 тыс. тенге". Национальный банк РК

Потребительские кредиты под залог также незначительно снизились. Это в основном связано с ужесточением ставок вознаграждения. Вместе с тем отмечается ужесточение залоговых требований в результате корректировки цен залогового имущества со стороны отдельного банка.

В целом, количество поступивших заявок по данному виду займов уменьшилось на 16% (квартал к кварталу) до 40,8 тыс., тогда как средний размер заявок увеличился на 11% до 14 млн тенге. При этом количество одобренных заявок по потребительским займам под залог составило 14,7 тыс., отказано было по 25,9 тыс. заявок, доля одобрения по займам с обеспечением выросла на 5% и составила 36%.

Фото: Национальный банк РК

Ипотека и автокредитование

Согласно информации Нацбанка, в IV квартале вырос спрос на ипотечные займы и автокредиты. Увеличение спроса на ипотеку, по данным банков, было связано с продолжением партнерства с застройщиками и запуском нового продукта отдельным банком.

"С другой стороны, среди сдерживающих спрос факторов можно отметить, что отдельные банки придерживаются более жестких требований к стоимости залогового обеспечения, а также не наращивают портфель ипотечного кредитования. В результате общее количество кредитных заявок умеренно увеличилось на 5% квартал к кварталу до 228 тысяч". Национальный банк РК

Общее количество поступивших кредитных заявок по ипотечному кредитованию составило 228 154, из них одобрение получили 71 079 заявок. Средняя сумма ипотечного кредита – 17,8 млн тенге.

В целом отмечается, что коэффициент одобрения по ипотечным продуктам снизился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 31%. Рост спроса на автокредиты, по мнению банков, связан с маркетинговым продвижением со стороны автосалонов-партнеров и предложением ряда акционных продуктов, частично субсидируемых ими.

"Положительными моментами для повышения спроса являются расширение списков кредиторов в данном сегменте и активное развитие крупным банком цифровых продуктов в сегменте автокредитования. В результате число кредитных заявок увеличилось на 3% до 1,2 млн". Национальный банк РК

Из них одобрение получили 221 513 заявок, количество отказанных кредитных заявок по автокредитам – 960 567. Доля одобрения также осталась на уровне прошлого квартала, составив 18 %.

Согласно опросу, в первом квартале 2025 года банки ожидают увеличения спроса на автокредиты. По ипотечным займам и потребительским займам под залог, по мнению банков, спрос незначительно снизится, тогда как по беззалоговым займам спрос останется на уровне четвертого квартала 2024 года.

Также отмечается, что отдельные банки планируют повысить уровень цифровизации своих ипотечных продуктов, а также запустить продукт финансирования долевого участия. По потребительским займам с обеспечением отдельные банки несколько ужесточили ставки вознаграждения. В текущем квартале банки не планируют вносить весомые изменения в условия розничного кредитования, за исключением незначительных изменений в условиях автокредитования.