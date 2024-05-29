Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 мая

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 29 мая 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 441,59 тенге, евро – 480,27 тенге, рубля – 4,99 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 440 тенге, продажи – 445 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 484 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,91 тенге, продажи – 5,01 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 441,9 тенге, продажи – 443,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 479,5 тенге, продажи – 483,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,93 тенге, продажи – 5,01 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 442,8 тенге, продажи – 444 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 482 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,9 тенге, продажи – 4,95 тенге. Читайте также Просроченные кредиты казахстанцев: какие риски они несут для граждан и банков На что правительство Казахстана выделило еще порядка 40 млрд тенге из резерва Куда инвестировали пенсионные накопления казахстанцев в этом году

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