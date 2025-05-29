Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 512,66 тенге, евро – 580,59 тенге, рубля – 6,45.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 508,6 тенге, продажи – 514,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 572,3 тенге, продажи – 582,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,33 тенге, продажи – 6,49 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,5 тенге, продажи – 513 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 574 тенге, продажи – 578 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,33 тенге, продажи – 6,45 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 510,1 тенге, продажи – 513,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 576,4 тенге, продажи – 581 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,32 тенге, продажи – 6,38 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.