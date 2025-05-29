Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 мая

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 29 мая 2025 года (на 11:05), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 512,66 тенге, евро – 580,59 тенге, рубля – 6,45. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 508,6 тенге, продажи – 514,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 572,3 тенге, продажи – 582,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,33 тенге, продажи – 6,49 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,5 тенге, продажи – 513 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 574 тенге, продажи – 578 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,33 тенге, продажи – 6,45 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 510,1 тенге, продажи – 513,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 576,4 тенге, продажи – 581 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,32 тенге, продажи – 6,38 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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