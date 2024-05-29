Названа страна СНГ с наибольшим ростом пенсий
При этом наибольший рост пенсий в бывших странах СССР наблюдается в Молдове. Как пишет NEWS.ru со ссылкой на информацию Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВПК), за последние пять лет прирост там составил 87,15%%.
С 2019 по 2023 год средний размер пенсии в Казахстане увеличился на 58,48%, в Азербайджане – на 72,6%, в Армении – на 50,36%, в Беларуси – на 32,97%, в России – на 25,86%, в Узбекистане – на 33,98%, в Таджикистане – на 28,83%.
В ВПК отмечают, что ситуация с заработными платами в странах СНГ напрямую влияет на пенсии.
В Минтруда Казахстана ранее сообщали, что по состоянию на 1 мая 2024 года средний размер совокупной пенсии составил 132 399 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 729 тенге, базовой пенсии – 42 670 тенге.