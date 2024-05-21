Стал известен средний размер пенсии в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 21 мая 2024 года, рассказали, сколько пенсионеров проживают в стране и какую пенсию они получают, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 237,2 млрд тенге, из них на выплату:

базовой пенсии направлено – 389,2 млрд тенге,

солидарной пенсии – 848 млрд тенге.

"По состоянию на 1 мая 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 372 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 мая 2024 года составил 132 399 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 729 тенге, базовой пенсии – 42 670 тенге", – говорится в сообщении.

В Минтруда напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 65% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 105% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту, как отметили в ведомстве, зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

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По состоянию на 1 апреля 2024 года численность пенсионеров составила 2 млн 364 тыс. человек, а средний размер совокупной пенсии – 132 595 тенге (солидарная пенсия – 89 901 тенге, базовая пенсия – 42 694 тенге).