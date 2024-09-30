Аудит выявил нарушения на 1,1 млрд тенге в управлении госдолгом в Абайской области

По поручению Высшей аудиторской палаты (ВАП) РК в Абайской области проведен аудит эффективности управления государственным долгом, а также долгом отдельных субъектов квазигосударственного сектора, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 30 сентября 2024 года следует, что в прошлом году ВАП РК провела похожий аудит на республиканском уровне и установила, что за последние пять лет объем долга местных исполнительных органов вырос в 2,5 раза. При этом в системе контроля и управления долгом на местах имеется ряд существенных системных проблем и недостатков.

"В этой связи ревизионным комиссиям областей, городов республиканского значения и столицы было поручено провести соответствующие аудиты в 2024 году. Так, объем накопленного долга в Абайской области за 2022-2023 годы составляет более 69 млрд тенге. Из них по состоянию на 30 апреля текущего года погашено свыше 16 млрд тенге. В структуре направлений кредитования наибольшую часть занимают программы в сферах строительства и сельского хозяйства", – говорится в сообщении.

По итогам аудита установлены финансовые нарушения на 1,1 млрд тенге:

неэффективное использование бюджетных средств и активов составило 6,1 млн тенге;

неэффективное планирование – 143,3 млн тенге;

выявлено 21 нарушение процедурного характера;

возможные потери и упущенная выгода составили 20,6 млн тенге.

Как уточнили в ВАП, проведенный в регионе аудит затронул 12 объектов и более 20,7 млрд тенге.

В частности, в ходе него установлено, что шесть субъектов квазигоссектора региона не выполняли обязательства по своевременному погашению суммы вознаграждения и основного долга займов более чем на 224 млн тенге. Еще три объекта аудита при ведении бухучета и финансовой отчетности допустили нарушения бухгалтерского законодательства на сумму свыше 711 млн тенге. Отмечен также ряд других нарушений.

По данным Высшей аудиторской палаты РК, процесс управления долгом на региональном уровне осуществляется управлением финансов Абайской области совместно с администраторами бюджетных программ. Однако, как показали результаты проверки, выстроенный алгоритм взаимодействия между госорганами не позволяет качественно и своевременно принимать решения для обеспечения финансовой устойчивости региона.

"Ни один госорган не проводит регулярный анализ эффективности долговой стратегии и ее воздействия на финансовое положение региона. Нет оценки того, как госдолг влияет на бюджет, экономический рост и другие показатели", – говорится в аудиторском заключении.

Согласно оценке аудиторов, проводимая работа в рамках использования заемных средств в большей степени ориентирована на их освоение. При этом недостаточное внимание уделяется получению конкретных результатов и экономического эффекта от вложенных средств.

"Объектам аудита даны соответствующие рекомендации и вынесены предписания для устранения нарушений". Пресс-служба ВАП РК

24 сентября 2024 года стало известно, что в Казахстане, с учетом рекомендации Высшей аудиторской палаты (ВАП), приняли окончательное решение о территориальной принадлежности спорного земельного участка, расположенного на границе Карагандинской и Павлодарской областей.