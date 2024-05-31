Почему в Казахстане самая высокая инфляция в ЕАЭС

Казахстан второй год подряд удерживает сомнительное лидерство среди стран «Евразийской пятерки» по росту инфляции. Сегодня средний рост цен в нашей стране составил 8,7%, тогда как в России, обложенной со всех сторон экономическими санкциями, инфляция достигла всего 7,8%, сообщает Zaron.kz.

При этом Беларусь и Кыргызстан удерживают долгое время инфляцию ниже 6% (5,6% и 5,2% соответственно). А у Армении вообще произошло годовое снижение цен на 0,7%.

В докладе Евразийской экономической комиссии говорится, что в списке самых быстро дорожающих продуктов в РК – рыба и морепродукты (подорожание за год +17,%), яйца (+14,4%), яблоки (+19%) морковь (+20%) и капуста (+25,3%) мясные, молочные товары, крупы, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Справедливости ради отметим два важных момента. Некоторые товары у нас подешевели. На 25% понизились в цене растительные масла и гречка. На 17% снизились цены на огурцы, Наполовину подешевел лук. В России на 50% подорожали куриные яйца, на 21% свекла, а в КР- яблоки (+62%). В это же время в Кыргызстане на 10% снизились цены на авиатранспорт, а в Армении подешевел на четверть сжиженный газ.

Многие эксперты полагают, что главным "локомотивом" инфляции в Казахстане стали платные услуги ЖКХ. Это связано с масштабной реформой всего жилищно-коммунального хозяйства в стране. Если бы не этот фактор, наши показатели по инфляции были бы намного лучше.

Услуги в среднем подорожали на 13%, при этом больше всего выросли в цене: коммунальные платежи (25,2%), водоснабжение и канализация (36,9%), отопление (33,5%) и электроэнергия (29%).

Вместе с тем Национальный банк РК считает, что годовая инфляция в размере 8,7% соответствует траектории прогноза.

"На фоне благоприятной ситуации с внешними ценами на продовольствие наблюдается заметное снижение по продовольственной компоненте инфляции. Непродовольственная инфляция также замедляется несмотря на устойчивый спрос и ускорение потребительского кредитования". Пресс-релиз НБРК

При этом прогноз инфляции от НБРК на 2024 год сохранен в диапазоне 7,5-9,5%, а на 2025 год – в пределах 5,5-7,5%.

"В 2026 году по мере снижения фискального стимулирования и полного проявления умеренно жестких денежно-кредитных условий инфляция приблизится к цели в 5% и сложится в диапазоне 5-6%". Пресс-релиз НБРК

Отметим, что сегодня Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 25 пунктов до 14,50% годовых.