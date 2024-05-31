Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку

Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 12:00 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) сегодня, 31 мая 2024 года, выступил с важным заявлением. Оно касается базовой ставки, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление разослала пресс-служба монетарного регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 25 б.п., до 14,50% годовых с коридором +/- 1 п.п."Пресс-служба НБК

Предыдущее решение по базовой ставке принималось 12 апреля 2024 года. Тогда Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 14,75%.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 12:00
Будет ли снижение: какое решение по базовой ставке может принять Нацбанк
, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 12:00

А чуть ранее, 23 февраля, Нацбанк Казахстана снижал базовую ставку с 15,25% до 14,75%. О том, что означает снижение базовой ставки, можете узнать по ссылке.

Читайте также

Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 31 мая
ставка, снижение, мнения, прогноз
Будет ли снижение: какое решение по базовой ставке может принять Нацбанк
художник рисует Алматы
Алматы обогнал Москву и Шанхай по качеству жизни – Oxford
Динара Халдарова
Нацбанк РК 2024 год Базовая ставка
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: