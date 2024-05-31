Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку

Национальный банк Казахстана (НБК) сегодня, 31 мая 2024 года, выступил с важным заявлением. Оно касается базовой ставки, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление разослала пресс-служба монетарного регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 25 б.п., до 14,50% годовых с коридором +/- 1 п.п." Пресс-служба НБК

Предыдущее решение по базовой ставке принималось 12 апреля 2024 года. Тогда Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 14,75%.

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А чуть ранее, 23 февраля, Нацбанк Казахстана снижал базовую ставку с 15,25% до 14,75%. О том, что означает снижение базовой ставки, можете узнать по ссылке.