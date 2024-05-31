Квартира в один клик: как новые финансовые сервисы для покупки жилья упрощают процесс оформления ипотеки

Какие факторы ограничивают развитие жилищного рынка Казахстана, с какими сложностями сталкиваются казахстанцы и как продукты BI Group помогают упростить процесс покупки жилья, в материале Zakon.kz.

В Алматы прошел круглый стол BI Finance "Ипотека в Казахстане: что нас ждет завтра?". Спикеры мероприятия обсудили ключевые тренды рынка недвижимости в Казахстане, вопросы обеспеченности жильем, и роль ипотечных программ для казахстанцев.

Согласно исследованию DASCO Consulting Group к 2030 году численность населения страны увеличится на 1,6 млн человек. При этом в мегаполисах (Алматы, Астана, Шымкент) будет проживать около 30% населения. По ожиданиям аналитиков к этому времени число жителей Астаны может вырасти на 460 тыс., Алматы – на 496 тыс., Шымкента – на 217 тыс. человек.

Соответственно, спрос на жилье со стороны казахстанцев будет продолжать расти как в крупнейших городах страны, так и в регионах.

Чем ограничен рынок жилья сегодня?

Несмотря на потенциальное улучшение демографических показателей и рост спроса на жилье, на данный момент развитие рынка ограничивается рядом факторов. Среди них эксперты назвали недостаточную обеспеченность граждан жильем и некоторый дефицит ипотечных продуктов. По результатам 2023 года на одного казахстанца приходилось в среднем 23,9 квадратных метров жилья. При этом по стандартам ООН на каждого проживающего должно приходиться не менее 30 метров.

Второй ограничивающий фактор – большой процент устаревшего или ветхого жилья. Более половины семей проживают в домах, построенных более 30 лет назад. Президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков отметил, что для решения этого вопроса предстоит провести большую работу по реновации недвижимости по всей стране. И одним из решений может стать возможность менять жилье по принципу Trade–in (обмен старой квартиры на новую) для всех казахстанцев.

Но главное препятствие для рынка недвижимости – невысокие доходы населения, при довольно высоком спросе на жилье. По этой причине для большинства казахстанцев, которые не имеют возможности накопить или приобрести недвижимость сразу, ипотека является наиболее оптимальным и доступным способом приобрести жилье. Однако и здесь граждане сталкиваются с рядом сложностей, ведь помимо поиска подходящего продукта и одобрения ипотечного кредита, будущим жильцам предстоит сделать ремонт, приобрести технику, мебель и прочее.

Как быстрее и выгоднее купить жилье в Казахстане?

Хорошая новость в том, что на жилищном рынке уже есть простые и эффективные инструменты, которые отвечают требованиям рынка и предоставляют гражданам больше возможностей для улучшения жилищных условий. Один из них в рамках круглого стола представили в BI Group.

Руководитель управления корпоративных финансов BI Group Нурлан Онгарбаев рассказал о комплексном финансовом решении для сделок с жилой недвижимостью BI Finance.

"Наше предложение заключается в том, чтобы создавать пакетные условия. Таким образом мы даем возможность клиентам покупать не только квартиру, но и чистовую отделку, мебель, как одним чеком, так и в рассрочку". Нурлан Онгарбаев

BI Finance – это цифровая экосистема финансирования сделок с недвижимостью, включающая все процессы: от момента подачи заявки, до оформления ипотеки, рассрочки и дальнейших выплат, в том числе она включает партнерские отношения с банками второго уровня по ипотечным программам.

"Многие наши граждане после покупки квартиры, дополнительно получают потребительские кредиты, чтобы сделать ремонт и обставить новое жилье. Поэтому мы решили создать готовое решение для казахстанцев. Важно отметить, что мы будем субсидировать процентную ставку по нашим предложениям, и тем самым предоставлять более доступный кредит, по ставкам ниже рыночных", – добавил CEO BI Development Расул Мустафин.

Фото: BI Group

На данный момент BI Finance уже доступен для клиентов компании, система работает по принципу "одного окна" и включает в себя целый комплекс инструментов, функционал которых будет расширяться.

С ее помощью граждане Казахстана могут приобретать недвижимость в ипотеку или рассрочку по выгодным ставкам, иногда ниже, чем по обычным программам банков. К слову, BI Finance предусматривает работу с пятью банками второго уровня по оформлению ипотеки и рассрочки в зависимости от целей и возможностей клиента.

"Продукты уже есть, но к сожалению не все знают о них, и не все умеют пользоваться инструментами BI Finance. В итоге люди оформляют дорогую ипотеку, затем делают ремонт, покупают технику в рассрочку и из–за этого возникает очень большая финансовая нагрузка. А на самом деле уже есть более выгодные возможности в рамках нашей системы, и они работают. Более того, с октября мы сможем предоставлять нашим клиентам и собственные ипотечные продукты", – поделился Нурлан Онгарбаев.

Как пояснили в компании, воспользоваться возможностями BI Finance можно прямо на сайте компании, или выбрать необходимый продукт в приложении BIG App. А также можно прийти в отдел продаж BI и получить полную консультацию по системе у специалистов.