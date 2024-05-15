Стоимость жилья: как изменились цены на аренду и продажу квартир с начала года

Как изменилась динамика цен на рынке недвижимости Казахстана с начала года, в каких городах подорожало, а где больше всего подешевело жилье, в материале Zakon.kz.

По данным Бюро нацстатистики, к апрелю цены на новое жилье повысились на 1,6% в годовом выражении, перепродажа квартир на вторичном рынке прибавила 0,1%, а арендная плата за благоустроенное жилье в апреле 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года повысилась на 3,1%.

Отмечается, что в региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении больше всего выросли в Актобе на 9,5%, Кызылорде – на 7,1%. На вторичном рынке жилья лидерами роста стали Атырау (12,2%) и Жезказган (7,1%), на рынке аренды – Жезказган (23,4%), Караганда (23%) и Атырау (21%). Однако динамика цен с начала года несколько отличается от годовых показателей.

Так, с января в ряде городов снизились средние цены на продажу нового жилья. Примечательно, что одним из них стал Алматы. С января к апрелю квадратный метр подешевел на 2,2% с 579 тысяч до 567 тысяч тенге. Также цены снизились в Шымкенте (-1,6%), Атырау (-4,9%), Костанае (-0,2%), Усть–Каменогорске (-0,7%) и Павлодаре (-2,1%).

Фото: Zakon.kz

Более дорогим с января новое жилье стало в Астане (+0,3%), Актау (+0,8%), Актобе (+10,5%), Кокшетау (+3%), Караганде (+0,1%), Уральске (+0,7%), Талдыкоргане (+1,5%) и Таразе (+3,8%). В остальных городах цены на продажу нового жилья с начала года не изменились.

Стоимость квартир на вторичном рынке в большинстве городов увеличилась. Наиболее существенно цены на перепродажу квартир в январе–апреле выросли в Астане с 575 тысяч до 629 тысяч тенге за квадратный метр (+9,4%), в Жезказгане – с 337 тысяч до 361 тысяч тенге (+7%), Петропавловске – с 359 тысяч тенге в январе до 370 тысяч тенге по итогам апреля, рост на 3%. В Талдыкоргане вторичное жилье подорожало на 4,7% с 325 тысяч до 341 тысячи тенге.

Стоит отметить, что Алматы и здесь вошел в число городов с подешевевшим жильем. Цена на перепродажу квартир снизилась с 599 тысяч за квадратный метр в январе до 592 тысяч тенге в апреле. Более существенно цены на "вторичку" упали в Шымкенте с 435 тысяч до 416 тысяч тенге. Кроме этого, средние цены на перепродажу квартир немного снизились в Актобе, Костанае, Уральске и Семее. К слову, Туркестан стал единственным городом в стране, где стоимость квадратного метра на вторичном рынке с начала года осталась неизменной.

Цены на аренду жилья

Согласно статданным, на рынке арендного жилья сильного изменения цен за первые четыре месяца года не произошло. Заметных скачков в сторону снижения или роста ни в одном из казахстанских городов не наблюдалось. В самом дорогом для арендаторов Алматы, цена за квадратный метр арендного благоустроенного жилья снизилась с 5,3 тысяч в январе до 5,1 тысячи в апреле. В Астане стоимость аренды совсем незначительно выросла. В Атырау, Конаеве, Караганде, Таразе, Туркестане арендная плата с января не менялась.

Фото: Zakon.kz

Что касается количества сделок купли–продажи жилья, то по данным статистики за апрель 2024 года по сравнению с апрелем прошлого года они сократились на 0,6%. Однако по сравнению с мартом текущего года, в апреле количество сделок купли–продажи увеличилось на 18,4%. При этом лидерами по количеству сделок были Астана (5 583 – 17,9%), Алматы (4 949 – 15,8%) и Карагандинская область (2 668 – 8,5%). Меньше всего сделок прошло в Улытауской области – 333 единиц (1,1%).

Ранее, Zakon.kz рассказывал о том, почему в некоторых городах Казахстана снижаются цены на недвижимость.