Как будут обмениваться данными о солдатах-срочниках для предоставления кредитных каникул

АРРФР РК постановлением от 6 августа 2024 года утвердило Правила обмена сведениями о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих, а также наличии либо отсутствии банковского займа, микрокредита, предоставлении отсрочки платежа, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок обмена сведениями о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих, а также их увольнении, наличии либо отсутствии банковского займа, микрокредита, предоставлении отсрочки платежа по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита между государственными органами, кредитными бюро, банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, и коллекторскими агентствами.

В правилах использованы термины:

ИШ АСМР – информационная система "Интеграционный шлюз автоматизированной системы мобилизационных ресурсов" Министерства обороны Республики Казахстан;

– информационная система "Интеграционный шлюз автоматизированной системы мобилизационных ресурсов" Министерства обороны Республики Казахстан; ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

– индивидуальный идентификационный номер; кредитор – банк второго уровня, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, коллекторское агентство;

– банк второго уровня, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, коллекторское агентство; сервис кредитора – сервис для получения сведений о военнослужащих срочной воинской службы и предоставления кредитным бюро сведений о предоставленных отсрочках платежей по договорам банковского займа, договорам о предоставлении микрокредита военнослужащим срочной воинской службы;

– сервис для получения сведений о военнослужащих срочной воинской службы и предоставления кредитным бюро сведений о предоставленных отсрочках платежей по договорам банковского займа, договорам о предоставлении микрокредита военнослужащим срочной воинской службы; сервис кредитных бюро – сервис для получения сведений о военнослужащих срочной воинской службы и предоставлении кредиторам сведений о военнослужащих срочной воинской службы.

Порядок взаимодействия госорганов и финансовых организаций для предоставления отсрочки солдатам-срочникам

Взаимодействие между государственными органами, кредитными бюро и кредиторами при обмене сведениями для предоставления отсрочки платежей военнослужащим-срочникам осуществляется в следующем порядке:

ИШ АСМР посредством сервиса передает в кредитные бюро следующие сведения по каждому военнослужащему срочной воинской службы:

ИИН;



фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);



дату рождения;



статус отношения к воинской службе;



дату издания приказа начальника департамента по делам обороны области (столицы, города республиканского значения) о призыве на срочную воинскую службу;

на основании полученных сведений кредитное бюро проверяет военнослужащего срочной воинской службы на наличие у него действующих обязательств по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита;

кредитное бюро передает сведения о военнослужащих срочной воинской службы кредиторам, перед которыми военнослужащие срочной воинской службы имеют обязательства по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита:

ИИН;



статус отношения к воинской службе;



дату издания приказа начальника департамента по делам обороны области (столицы, города республиканского значения) о призыве на срочную воинскую службу.

При отсутствии сервиса кредитора кредитор один раз в неделю запрашивает посредством сервиса кредитных бюро указанные выше сведения.

Кредитор передает в кредитное бюро сведения о предоставлении отсрочки платежей по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита.

Кредитные бюро два раза в год до 5 января и до 5 июля по запросу уполномоченного органа по регулированию и развитию финансового рынка предоставляют информацию о предоставленных военнослужащим срочной воинской службы отсрочках платежей по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита.

Порядок взаимодействия госорганов, кредитного бюро и кредиторов для прекращения предоставления отсрочки солдатам-срочникам

Представление сведений для прекращения предоставления отсрочки платежей и возобновления начисления вознаграждения по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита военнослужащим срочной воинской службы, уволенным со срочной воинской службы, в том числе до истечения срока воинской службы по призыву, осуществляется в следующем порядке:



ИШ АСМР посредством сервиса передает в кредитные бюро следующие сведения по каждому военнослужащему, уволенному со срочной воинской службы, в том числе до истечения срока воинской службы по призыву:

ИИН;



фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);



дату рождения;



статус отношения к воинской службе;



дату исключения из списков воинской части в связи с увольнением со срочной воинской службы до истечения срока воинской службы по призыву либо дату издания приказа командира воинской части (начальника учреждения) об исключении военнослужащего срочной воинской службы из списков личного состава;

на основании полученных сведений кредитное бюро проверяет военнослужащего, уволенного со срочной воинской службы, в том числе до истечения срока воинской службы по призыву, на наличие предоставленной отсрочки платежей по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита;

кредитное бюро после проверки сведений, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта, направляет кредиторам для прекращения предоставления отсрочки платежей и возобновления начисления вознаграждения по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита следующие сведения о военнослужащем, уволенном со срочной воинской службы, в том числе до истечения срока воинской службы по призыву:

ИИН;



статус отношения к воинской службе;



дату исключения из списков воинской части в связи с увольнением со срочной воинской службы, до истечения срока воинской службы по призыву либо дату издания приказа командира воинской части (начальника учреждения) об исключении военнослужащего срочной воинской службы из списков личного состава.

При отсутствии сервиса кредитора кредитор один раз в неделю запрашивает посредством сервиса кредитных бюро сведения о военнослужащих, уволенных со срочной воинской службы, в том числе до истечения срока воинской службы по призыву.

Кредитор в свою очередь передает в кредитное бюро запрашиваемые сведения.

Постановление вводится в действие c 20 августа 2024 года.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили порядок предоставления военнослужащим срочной воинской службы отсрочки платежа по основному долгу и вознаграждению на период срочной воинской службы и 60 дней после ее окончания.