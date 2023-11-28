В Казахстане запустили пилотный проект по предоставлению бесплатного питания отдельным категориям школьников

Министерство просвещения и МЦРИАП подписали совместный приказ от 17 ноября 2023 года "О реализации пилотного проекта по оказанию госуслуги "Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах", сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект запущен с применением аналитического решения "Цифровая карта семьи", в режиме немонетарных мер государственной поддержки населения через "Социальный кошелек". То, есть определять детей, которым в школах будет предоставляться бесплатное питание будут с помощью цифровизации.

Также утвержден Алгоритм взаимодействия государственных органов и организаций при реализации пилотного проекта.

На основании полученных сведений из Национальной образовательной базы данных (НОБД) и Цифровой карты семьи формируется список потенциальных услугополучателей с категорией учащихся:

дети из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;

дети из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях.

Затем сформированный список учащихся, которым положено бесплатное питание, а также список родителей и иных законных представителей учащихся передается на веб-портал "Электронного правительства". На портале по полученному списку потенциальных услугополучателей производится автоматическая проверка на наличие абонентского номера получателей услуги для отправки SMS-сообщения.

В случае отсутствия абонентского номера в системе делается соответствующая запись и передается в информационно-аналитическую систему "Smart Data Ukimet" (SDU) для дальнейшей передачи в НОБД.

При наличии абонентского номера услугополучателя ему отправляется SMS-сообщение (в приоритете абонентский номер матери, затем абонентский номер отца) или законных представителей для получения согласия на оказание услуги проактивным способом.

Фото: скриншот СМС-сообщения

В случае отсутствия ответа от услугополучателя на SMS-сообщение по истечении 3 календарных дней отправляется повторное SMS-сообщение. При отсутствии ответа по истечении 3 календарных дней на повторное SMS-сообщение, либо отказе от услуги, процесс ее оказания завершается.

Услугополучатель, пройдя по ссылке, указанной в SMS-сообщении либо самостоятельно через магазин приложений AppStore или Play Market, скачивает eGov Mobile, проходит авторизацию и нажимает на иконку "Социальный кошелек".



Затем в Кошельке активизирует цифровой ваучер. После Кошелек направляет ИИН учащегося в информационную систему объекта информатизации в области образования, установленную в школьной столовой для дальнейшего ведения учета и фиксации питания.

Учет и фиксация использования цифровых ваучеров осуществляется по идентификационным картам и иными альтернативными способами идентификации учащихся, применяемых в школьной столовой.

Для использования динамического QR-кода услугополучатель в Кошельке генерирует QR-код и передает его учащемуся в электронном виде.

Цифровые ваучеры выделяются на каждого учащегося по отдельности. Работник школьной столовой считывает предъявляемый динамический QR-код посредством Кошелька. После использования цифрового ваучера в разделе "История" в Кошельке отображается статус его использования.

При этом родители или законные представители имеют возможность в Кошельке оценить качество предоставляемой услуги в школьной столовой, направить жалобу в уполномоченный орган посредством информационной системы "e-Otinish" по мере реализации указанных функций в Кошельке в период проведения пилотного проекта.

Цифровые ваучеры, выданные в рамках услуги, действуют в течение учебного года.

Указывается, что взаимодействие государственных органов и организаций производится на постоянной основе для обеспечения бесперебойной и корректной работы информационных систем при оказании услуги.

Приказ вводится в действие со дня подписания и действует в течение 12 месяцев.

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