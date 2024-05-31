Глава Нацбанка озвучил прогноз по инфляции в Казахстане

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 31 мая 2024 года озвучил прогноз по инфляции на 2025-2026 годы в Казахстане. По его мнению, ожидается снижение, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, прогноз по инфляции на текущий год оставлен без изменения – это коридор 7,5-9,5%.

"Прогноз на 25 год сохранен на уровне 5,5-7,5%. Мы ожидаем, что в 2026 году по мере снижения фискального стимулирования и полного проявления умеренно-жестких денежно-кредитных условий инфляция замедлится до 5-6%. При этом мы ожидаем, что базовая инфляция будет складываться ниже уровня общей инфляции и сформируется на уровне 5% в 2025-2026 годах", – заявил он.

Глава Нацбанка рассказал, что снижению инфляции будут способствовать умеренно-жесткий характер денежно-кредитных условий, дальнейшее улучшение ситуации с ростом цен во внешней среде и ожидаемая бюджетная консолидация.

"К основным рискам нашего прогноза можно отнести не до конца имеющуюся определенность в бюджетной политике, продолжение реформ в регулируемом секторе, возрастание давления со стороны внутреннего спроса, незаякоренные инфляционные ожидания, ну и определенная геополитическая напряженность", – резюмировал он.

Отметим, что сегодня Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 25 пунктов до 14,50% годовых.