Паводки в Казахстане: будут ли пересматривать прогнозы по инфляции

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге 12 апреля 2024 года рассказал, могут ли пересмотреть прогнозы по инфляции из-за паводков в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Глава Нацбанка рассказал, в каком случае могут пересмотреть прогнозы по инфляции.

"Здесь ответ может быть только один. До тех пор, пока не будет ясен масштаб последствий паводков, очень сложно сказать (будет ли пересмотрен прогноз по инфляции. – Прим. ред.)", – заявил Тимур Сулейменов.

В целом, ситуация, по его словам, будет зависеть от размера ущерба.

"Если он будет ограничен, то есть когда вода уйдет и, соответственно, акимы и компетентные госорганы посчитают, и если увидим, что в республиканском масштабе, допустим, в процентном выражении, не так много скота, не так много площади, которые непригодны для дальнейшего ведения сельского хозяйства, тогда будет ясно, что эффекты, допустим, ограничены. Если же после этого подсчета, анализа будет видно, что это значительные площади, значительный вред, значительный ущерб, тогда, конечно, мы должны будем в своих расчетах это учесть. Но до тех пор, пока нет ясности, мы сохраняем свой прогноз: 7,5-9,5%, наверное, будет где-то в середине коридора", – указал Тимур Сулейменов.

Ранее глава Нацбанка рассказал, как ситуация с паводками в Казахстане повлияла на решение о сохранении базовой ставки на уровне 14,75% годовых.