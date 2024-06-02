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Цены на популярные криптовалюты на 2 июня

биткоины, доллары, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 17:19 Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 68 064,0  $; изменения за 24 часа: +0,61%.

Ethereum (ETH): 3 793,74  $; изменения за 24 часа: +0,14%.

Tether (USDT): 0,9994 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

BNB (BNB): 600,60 $; изменения за 24 часа: +0,74%.

USD Coin (USDC): 1,0007 $; изменения за 24 часа: -0,05%.

Dogecoin (DOGE): 0,158787 $; изменения за 24 часа: -0,44%.

Cardano (ADA): 0,4515 $; изменения за 24 часа: +0,63%.

По состоянию на 2 июня 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 447.25 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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