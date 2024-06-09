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Цены на популярные криптовалюты на 9 июня

биткоин, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 17:00 Фото: pxhere
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): $69 368,7; изменения за 24 часа: 0,00%.

Ethereum (ETH): $3 693,07; изменения за 24 часа: +0,26%.

Tether (USDT): $0,9999; изменения за 24 часа: +0,02%.

BNB (BNB): $679,29; изменения за 24 часа: -0,62%.

USD Coin (USDC): $1,0001; изменения за 24 часа: -0,01%.

Dogecoin (DOGE): $0,14599; изменения за 24 часа: +0,28%.

Cardano (ADA): 0$,440; изменения за 24 часа: +1,33%.

По состоянию на 9 июня 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 447.37 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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