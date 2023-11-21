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МВФ назвал возможные риски для казахстанских банков

Какие риски угрожают казахстанской банковской системе, рассказали в МВФ Фото: Zakon.kz
О рисках, которым подвержена казахстанская банковская система, рассказали представители Международного валютного фонда (МВФ) на пресс-конференции 21 ноября, сообщает Zakon.kz.

Как отметил старший экономист Департамента МВФ по денежно-кредитным системам и рынкам капитала Пьерпаоло Гриппа, анализ климатических рисков показал: банковская система Казахстана подвержена как внутренним, так и глобальным рискам. 

"Особенно это касается ускорения соответствующих мер в рамках сценария быстрой декарбонизации (формирования низкоуглеродной "зеленой" экономики. – Прим. ред.) мы оцениваем, что издержки для банковской системы могут быть на 30% выше в горизонте планирования 5-7 лет. Поэтому надо готовиться к более сложным временам. Мы не можем сказать, что обязательно наступят какие-то критические ситуации, но исключать этого нельзя, и власти должны быть к этому готовы".Пьерпаоло Гриппа

При этом, по словам Пьерпаоло Гриппы, в целом банковская система Казахстана устойчива. Буферные запасы по капиталу и ликвидности большинства банков адекватны.

"Может быть, некоторым банкам необходимо сформировать дополнительные резервы, чтобы достичь удовлетворительных уровней устойчивости в тех чрезвычайных кризисных сценариях, которые мы тестировали".Пьерпаоло Гриппа

Ранее МВФ озвучил прогноз роста экономики Казахстана. Фонд ожидает, что по итогам 2023 года он составит 4,8%.

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