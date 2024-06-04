Доллар подорожал на торгах 4 июня

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,01 тенге, поднявшись на 0,92 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня тоже подрос и составил 61,60 тенге (+0,09).

Нацбанк установил курс евро в 484,41 тенге, рубля – 5,01 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,5-450,1 тенге, евро – по 486-490,5 тенге, российские рубли – по 4,99-5,07 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 4 июня.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на август на электронных торгах ICE Futures упала на 1,48%, до 77,20 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль обвалились на 1,70%, до 72,96 доллара за баррель.

С начала недели нефть Brent потеряла 5,48%, а WTI - 5,04%.