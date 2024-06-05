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Стали известны размеры коэффициентов в регионах Казахстана для расчета страховок на авто

Автокредитование, автокредит, автострахование, страховка, покупка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 14:34 Фото: freepik
Опубликовано постановление АРРФР "Об утверждении размеров поправочных коэффициентов, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств", сообщает Zakon.kz.
  • Так, в 2024 году утверждены следующие размеры поправочных коэффициентов для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств:
  • Алматинская и Жетысуская области – 1,06;
  • Туркестанская область – 1,08;
  • Восточно-Казахстанская и Абайская области – 0,82;
  • Костанайская область – 0,95;
  • Карагандинская и Улытауская области – 1;
  • Северо-Казахстанская область – 0,8;
  • Акмолинская область – 0,92;
  • Павлодарская область – 0,88;
  • Жамбылская область – 1,16;
  • Актюбинская область – 0,88;
  • Западно-Казахстанская область – 0,96;
  • Кызылординская область – 1,11;
  • Атырауская область – 0,71;
  • Мангистауская область – 0,88;
  • Алматы – 0,82;
  • Астана – 1,05;
  • Шымкент – 1,09. 

Постановление введено в действие с 1 января 2024 года.

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Ранее сообщалось, что стоимость обязательного автострахования изменится с 2024 года. Теперь на стоимость страховки влияет аварийность региона регистрации автомашины. Чем меньше аварийность в регионе, тем меньше выплат осуществляет страховая компания и, соответственно, тем меньше должен быть страховой тариф.


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