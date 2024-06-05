Стали известны размеры коэффициентов в регионах Казахстана для расчета страховок на авто

Опубликовано постановление АРРФР "Об утверждении размеров поправочных коэффициентов, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств", сообщает Zakon.kz.

Так, в 2024 году утверждены следующие размеры поправочных коэффициентов для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств:

Алматинская и Жетысуская области – 1,06;

Туркестанская область – 1,08;

Восточно-Казахстанская и Абайская области – 0,82;

Костанайская область – 0,95;

Карагандинская и Улытауская области – 1;

Северо-Казахстанская область – 0,8;

Акмолинская область – 0,92;

Павлодарская область – 0,88;

Жамбылская область – 1,16;

Актюбинская область – 0,88;

Западно-Казахстанская область – 0,96;

Кызылординская область – 1,11;

Атырауская область – 0,71;

Мангистауская область – 0,88;

Алматы – 0,82;

Астана – 1,05;

Шымкент – 1,09.

Постановление введено в действие с 1 января 2024 года.

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