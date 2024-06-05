Стали известны размеры коэффициентов в регионах Казахстана для расчета страховок на авто
Фото: freepik
Опубликовано постановление АРРФР "Об утверждении размеров поправочных коэффициентов, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств", сообщает Zakon.kz.
- Так, в 2024 году утверждены следующие размеры поправочных коэффициентов для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств:
- Алматинская и Жетысуская области – 1,06;
- Туркестанская область – 1,08;
- Восточно-Казахстанская и Абайская области – 0,82;
- Костанайская область – 0,95;
- Карагандинская и Улытауская области – 1;
- Северо-Казахстанская область – 0,8;
- Акмолинская область – 0,92;
- Павлодарская область – 0,88;
- Жамбылская область – 1,16;
- Актюбинская область – 0,88;
- Западно-Казахстанская область – 0,96;
- Кызылординская область – 1,11;
- Атырауская область – 0,71;
- Мангистауская область – 0,88;
- Алматы – 0,82;
- Астана – 1,05;
- Шымкент – 1,09.
Постановление введено в действие с 1 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что стоимость обязательного автострахования изменится с 2024 года. Теперь на стоимость страховки влияет аварийность региона регистрации автомашины. Чем меньше аварийность в регионе, тем меньше выплат осуществляет страховая компания и, соответственно, тем меньше должен быть страховой тариф.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript