Какие установят коэффициенты для расчета страховых премий по ГПО для автовладельцев на 2025 год

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Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило постановление "Об утверждении размеров поправочных коэффициентов, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 2025 год".

В частности, предлагается утвердить следующие размеры поправочных коэффициентов, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию ГПО автовладельцев на 2025 год: Алматинская область – 1,20;

Жетысуская область – 1,01;

Туркестанская область – 1,36;

Восточно-Казахстанская область – 0,63;

Абайская область – 0,69;

Костанайская область – 0,94;

Карагандинская область – 0,98;

Улытауская область – 0,84;

Северо-Казахстанская область – 0,60;

Акмолинская область – 0,90;

Павлодарская область – 0,72;

Жамбылская область – 1,41;

Актюбинская область – 0,86;

Западно-Казахстанская область – 0,99;

Кызылординская область – 1,43;

Атырауская область – 0,44;

Мангистауская область – 0,71;

Алматы – 0,63;

Астана – 1,17.

Шымкент – 1,29. Постановление будет введено в действие с 1 января 2025 года. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 октября.

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