Какие установят коэффициенты для расчета страховых премий по ГПО для автовладельцев на 2025 год
Фото: freepik
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило постановление "Об утверждении размеров поправочных коэффициентов, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 2025 год".
В частности, предлагается утвердить следующие размеры поправочных коэффициентов, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию ГПО автовладельцев на 2025 год:
- Алматинская область – 1,20;
- Жетысуская область – 1,01;
- Туркестанская область – 1,36;
- Восточно-Казахстанская область – 0,63;
- Абайская область – 0,69;
- Костанайская область – 0,94;
- Карагандинская область – 0,98;
- Улытауская область – 0,84;
- Северо-Казахстанская область – 0,60;
- Акмолинская область – 0,90;
- Павлодарская область – 0,72;
- Жамбылская область – 1,41;
- Актюбинская область – 0,86;
- Западно-Казахстанская область – 0,99;
- Кызылординская область – 1,43;
- Атырауская область – 0,44;
- Мангистауская область – 0,71;
- Алматы – 0,63;
- Астана – 1,17.
- Шымкент – 1,29.
Постановление будет введено в действие с 1 января 2025 года.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 октября.
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