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Какие установят коэффициенты для расчета страховых премий по ГПО для автовладельцев на 2025 год

Автокредитование, автокредит, автострахование, страховка, покупка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 11:56 Фото: freepik
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило постановление "Об утверждении размеров поправочных коэффициентов, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 2025 год".

В частности, предлагается утвердить следующие размеры поправочных коэффициентов, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию ГПО автовладельцев на 2025 год:

  • Алматинская область – 1,20;
  • Жетысуская область – 1,01;
  • Туркестанская область – 1,36;
  • Восточно-Казахстанская область – 0,63;
  • Абайская область – 0,69;
  • Костанайская область – 0,94;
  • Карагандинская область – 0,98;
  • Улытауская область – 0,84;
  • Северо-Казахстанская область – 0,60;
  • Акмолинская область – 0,90; 
  • Павлодарская область – 0,72;
  • Жамбылская область – 1,41;
  • Актюбинская область – 0,86; 
  • Западно-Казахстанская область – 0,99; 
  • Кызылординская область – 1,43; 
  • Атырауская область – 0,44;
  • Мангистауская область – 0,71; 
  • Алматы – 0,63;
  • Астана – 1,17.
  • Шымкент – 1,29.

Постановление будет введено в действие с 1 января 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 октября.

Лариса Черненко
АРРФР Открытые НПА Транспорт Казахстан 2024 год Страхование
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